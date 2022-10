Morena y el PRI se unen en el Edomex y aprueban de minuta de la Guardia Nacional

El Congreso mexiquense avaló por mayoría de votos la minuta de la Guardia Nacional (GN). Como lo habían anticipado las bancadas de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra y se apartaron de una supuesta militarización en el país.

En sesión del pleno, el PRI, Morena, PT, PVEM y el grupo sin partido sumaron 58 votos a favor, cuando apenas se requerían 38, mayoría simple. En tanto las bancadas inconformes reunieron 16 votos en contra. Por parte de los diputados panistas fijaron postura Francisco Santos Arriola y Adrián Juárez Jiménez, por los perredistas y emecistas sus coordinadores, Omar Ortega Álvarez y Martín Zepeda Hernández.

En contraste, desde Morena respondieron Faustino de la Cruz Pérez y Daniel Sibaja Hernández, pese a que se había anticipado que no caerían en un debate bizantino, es decir, incensario al no existir condiciones de cambiar posturas o mucho menos el contenido del proyecto.

El legislador Santos Arriola, acusó que el gobierno federal no honra su palabra y que nuevamente se prepara para no hacerlo, pues recordó que prometió regresar en seis meses a las fuerzas armadas, pero posteriormente pidió cuatro años y ahora lo amplía hasta el 2028. Llamó a que sus compañeros de las otras bancadas emitieran un voto de conciencia, al valorar que muchos están en contra de la militarización del país, pero obedecen la consigna de que la Guardia Nacional (GN) siga en las calles.

Ortega Álvarez reclamó que no se estaba discutiendo una estrategia de seguridad para solucionar efectivamente la seguridad (Foto: Cuartoscuro)

Ortega Álvarez reclamó que no se estaba discutiendo una estrategia de seguridad para solucionar efectivamente la seguridad, sino una jugada política para dar más poder a una institución que, calificó, de negligente. Alertó que con la minuta se consolida el poder militar en México que en manos equivocadas es peligroso, y lamentó que se haga una campaña de desprestigio a las fuerzas civiles que no serán fortalecidas y les han recortado recursos.

Zepeda Hernández aclaró que MC no sería cómplice de una falsa pacificación que pondrá en peligro a las fuerzas armadas ante los delincuentes, a partir de la política abrazos y no balazos. Consideró que no se requiere a las fuerzas armadas en las calles, sino fortalecer a las policías estatales y municipales, las cuales no deben ser abandonadas como ocurre con salarios bajos o la desaparición de fondos federales para su capacitación y equipamiento.

De la Cruz Pérez rebatió los argumentos emitidos desde el PAN, PRD y MC y afirmó que quienes han hundido al país han sido los anteriores sexenios, pues permitieron saqueos de recursos y desvío con el argumento que eran acciones de interés de la nación.

El Congreso del Estado de México se sumó a los de la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán, en aprobar la minuta de la GN que amplía su permanencia hasta 2028.

