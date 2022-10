Discutirán diputados Presupuesto 2023 el 11 de noviembre

El pleno de la Cámara de Diputados alista discutir y votar el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 el viernes 11 de noviembre, en una sesión que se prevé se alargue por tres días.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, adelantó que el Presupuesto 2023 será dictaminado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entre el 7 y el 8 de noviembre, a fin de iniciar la discusión en el pleno el día 11.

Este viernes el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botton, comparecerá ante la Comisión de Presupuesto en el Palacio de San Lázaro para exponer el proyecto de gasto para el próximo año y responder a los cuestionamientos de los legisladores de todas las fracciones parlamentarias.

“A partir del 7 empieza el proceso de dictaminación y, por prudencia, creo que sería lo mejor que el 11 (iniciara la discusión en el pleno), porque quién sabe cuántas reservas haya. Imagínense si la llevamos al día 15, vamos a terminar con mil 200 reservas, vamos a tener que parar el reloj legislativo y desde que yo estoy no he hecho eso y prefiero darnos espacio para discutirlo”, señaló el líder parlamentario de Morena.

A partir del 7 empieza el proceso de dictaminación Foto: Especial

PRI advierte voto en contra

Al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira adelantó que la bancada votará en contra del Presupuesto 2023, que Morena alista aprobar sin mover una coma.

En entrevista, el líder priista señaló que no es un presupuesto real, ni equitativo y no atiende los graves problemas del país, en este contexto subrayó que hay muchos estados que se quedan sin inversión pública.

“Pues vamos a votar en contra, porque no vemos ninguna modificación al mismo”, señaló el líder priista… Nosotros vamos a votar en contra del presupuesto ¿por qué? pues no vemos nada que satisfaga las necesidades de las entidades federativas, una buena parte de las mismas no reciben recursos para obra pública. Y algunas como Colima, traen reducciones de hasta el 20 por ciento en relación al 2018, entonces no vemos que esto sea a favor del país”, señaló el líder parlamentario.

SEGUIR LEYENDO:

Senado aprobó en lo general y particular la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2023

Los alcaldes de Yucatán piden más recursos a la Cámara de Diputados

Es ley: las trabajadoras domésticas deben ser inscritas en el IMSS, acuerdan los diputados

dhfm