Los alcaldes de Yucatán piden más recursos a la Cámara de Diputados

Los integrantes de “Ciudades Capitales” solicitan a la Cámara de Diputados tener los recursos para fortalecer los municipios en temas como la policía local y de desastres naturales. Tras reunirse en privado con la Junta de Coordinación Política, Renán Barrera, presidente municipal de Mérida, Yucatán, señaló que en el encuentro se plantearon entre otros temas, el del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Municipal; de una mejor distribución de los recursos públicos en materia de las fórmulas financieras para los recursos del ramo 28 y 33 y la posibilidad de tener nuevamente un Fondo de desastres Naturales.

El titular de la asociación que aglutina a 22 alcaldes y 20 millones de habitantes, lamentó que en los últimos años haya desaparecido el programa de Fortalecimiento para la Seguridad, que ha dejado en la indefensión a muchas regiones del país. Expresó que no se deben tomar medidas extremas como que las fuerzas armadas regresen de inmediato a los cuarteles, pero tampoco que permanezcan permanentemente por lo que propuso se aplique una fórmula híbrida para atender el tema de la inseguridad donde así se requiera.

“Yo creo que son fórmulas híbridas que se tienen que requerir en algunas zonas del país, y eso es lo que nosotros queremos que se pueda analizar. Yo creo que ninguna decisión extrema ayuda, ni desaparición total de fuerzas policiacas locales, pero tampoco la llegada total de fuerzas federales sustituyendo donde hay casos de éxito de policías locales”, expresó.

Insistió en la necesidad de fortalecer las policías municipales “porque lo que no se vale quitarle recursos, debilitarlas y en cinco años vengamos a decir que no funcionan, evidentemente si no hay recursos, difícilmente funcionarán”. Sobre otros programas como el FONDEN en los que el gobierno federal ha denunciado corrupción o poca transparencia, propuso que se corrijan los errores, las reglas de operación, pero no que se eliminen los apoyos que son necesarios para atender las necesidades de la población ante la tragedia.

“Estamos en la mejor disposición de que se replanteen, no que desaparezcan. Creo que sí hay casos en donde hubo desvío de recursos, hubo corrupción, donde no se aplicó o no llegó a las personas que lo requerían, hay que analizar esos casos y poner candados para que no se repitan, pero creemos que los fondos son necesario”, apuntó.

Barrera Concha indicó hay lugares que hay zonas sísmicas o desastres naturales, no pueden entrar a un proceso administrativo que tarda 45 días para obtener recursos, cuando los requieren para el mismo día en el que suceden los hechos.

A la reunión con la JUCOPO acudieron los alcaldes de Colima, Margarita Moreno; Marco Bonilla de Chihuahua; Luis Bernardo Nava de Querétaro; José Luis Urióstegui de Cuernavaca, el alcalde de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro; de Puebla Eduardo Rivera; Antonio Francisco Astiazarán de Hermosillo, para luego reunirse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

