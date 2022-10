Arturo Zaldívar lamenta que hasta en las cárceles haya rezago para las mujeres

La visita que realizó el 11 de mayo al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, hizo que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se percatara que incluso detrás de las rejas las mujeres viven rezagos importantes que las hacen estar en desventaja en la sociedad.

En entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga de El Heraldo Media Group, el titular de la SCJN aseguró que escuchó a las 600 presas que se encontraban en el lugar y le dieron a conocer las historias que las habían llevado a perder su libertad. Calificó la experiencia de conmovedora.

Zaldívar indicó que entre otras coincidencias, el sector femenino dentro de la prisión destacaba del masculino por haber cometido algún ilícito o ser cómplice de él debido a sus parejas, de las cuales muchos ya habían sido liberados, mientras ellas continuaban cumpliendo una condena.

"Un número muy importante de estas mujeres, están ahí porque estuvieron en el lugar equivocado con la persona equivocada", dijo.

Las mujeres son abandonadas

La situación, dijo, es todavía peor cuando se toma en cuenta que muchas de ellas llevan hasta 15 años detrás de las rejas en prisión preventiva, sin una sentencia o garantía para un juicio. Ser mujer en la cárcel, comentó, es casi una relación directa con el abandono.

Para ejemplificar esto, el ministro presidente comparó la situación que viven los hombres en reclusión, los cuales suelen ser apoyados por sus madres, esposas, hijas o hermanas, mientras que el sector femenino deja de tener a alguien en quien confiar o inclusive que lleve a cabo un acto tan simple como visitarlo. Para muchas de ellas, el ser vistas o notadas ya es un privilegio.

"Ministro, que usted esté aquí, me miré a los ojos y me escuche, para mí ya es justicia. Ella sabía que mi sola visita, no podía tener una incidencia en su asunto".

Destacó que a raíz de este encuentro, la SCJN se dedica a defender a 577 mujeres y además se está haciendo visible el drama que vivieron durante años encerradas y clamaban por ser escuchadas y vistas por alguna autoridad.

El titular de la SCJN pidió tener una amnistía con las mujeres que llevan a cabo delitos menores.

Una prisión injusta

Durante la conversación, el ministro presidente aseguró que la prisión preventiva oficiosa es uno de los vicios del sistema penal en México, debido a que se aplica como norma y no como excepción. Esta situación, dijo, contrasta con la que hay en otros países y además castiga la pobreza.

"La regla general es que quien está sujeto a un proceso, lo enfrente en libertad, no en prisión. Los daños que se causan a estas personas cuando después de varios años resultan inocentes, muchos casos son irreversibles".

Dijo además entender la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al tema, pero aseguró que es necesario platicar de manera profunda sobre el tema a fin de que se logre que este tipo de medida solamente se aplique en los casos en los que es necesaria.

"Quizá empecemos quitando algunos delitos, no lo sé, pero una medida de este tipo, me parece que no se compadece con un país que quiere ser justo".

Las presas de Santa Martha Acatitla querían ser escuchadas por una autoridad, aseguró.

Hay vicios del sistema anterior

Destacó que la justicia aún presenta rezagos, pues hay personas que aún están presas con el anterior sistema de justicia, en el cual había varios pasos burocráticos que obstaculizaban los casos, por lo que de inicio se debería revisar esos casos para determinar una manera para actuar ante ellos.

El segundo tema que debe cambiar, dijo, es la prisión preventiva, la cual se complica con la inclusión de agravantes en delitos menores para que los presos no puedan tener un proceso en libertad, lo cual extiende su resolución en inclusive décadas.

La tercera prioridad, comentó, es la falta de acceso a un abogado especializado por la falta de recursos económicos. Destacó que algunas personas tienen el beneficio de la preliberación, pero no lo saben porque no pueden pagar entre tres mil y cinco mil pesos a un legista. La SCJN ha logrado sacar a 41 mil personas de prisión, pero aún hay mucho por hacer, dijo.

"Es importante que se profesionalicen y se tomen con seriedad los institutos de Defensoría Pública Locales porque si la gente pobre no tiene una defensa de calidad".

Muchas mujeres llevan más de 10 años en prisión preventiva, denunció el funcionario.

Darles una segunda oportunidad

Pidió además que se tenga algún tipo de amnistía con las mujeres, a las cuales no se les debe de considerar como delincuentes, sino como parte de una estrategia por parte del crimen organizado. Opinó que las amigas, enamoradas, esposas o madres de los reos que intentan introducir droga en un penal no suelen actuar de manera premeditada, sino que son convencidas por sus seres queridos para realizar estas acciones.

"Convoquemos, incluso a la iniciativa privada, para tratar de generar fondos para ayudar a todas estas personas. Lo que tenemos, creo yo, en este país, es que cada uno hagamos lo que nos toca".

