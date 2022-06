Ministro Arturo Zaldívar logra liberación de interna de Santa Marta Acatitla

A menos de un mes de que el Ministro Arturo Zaldívar realizara una visita histórica al Penal de Santa Martha Acatitla para reunirse con 220 mujeres presas y se comprometiera a revisar su situación legal, hoy se logra la primera liberación de una de ellas gracias a la representación del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Se trata, precisamente, de una mujer que no contó con una defensa adecuada durante su proceso. La acusada obtuvo el beneficio de la pre liberación desde hace más de año y medio, pero ante la falta de una adecuada defensa no había podido acreditar la reparación del daño y, en consecuencia, no había podido gozar de su libertad.

Gracias al acompañamiento legal y de asesoría del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), hoy regresa a

casa tras haber carecido de una adecuada defensa.

La mujer logra su liberación gracias a la representación del Instituto Federal de la Defensoría Pública. FOTO: ESPECIAL



Cabe destacar que esta mujer es el único sustento de su familia, ya que de ella dependen económicamente su hija

y nieta.

Nuestro compromiso es con la justicia y con las mujeres. Este es el primero de muchos casos en los que se logra la

libertad con la intervención del IFDP. Seguiremos impulsando un cambio para que los juzgadores estemos más

cerca de la gente, señaló la SCJN en un comunicado.

Este caso paradigmático ejemplifica el llamado del Ministro Arturo Zaldívar de ser más sensibles a las injusticias y no

ver los asuntos como papeles nada más, sino entender que detrás de cada caso existen historias de vida que se

rompen por una mala impartición de justicia.

