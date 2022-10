Arturo Zaldívar destaca importancia del programa "Una Jueza Federal en tu Vida”

En la Ceremonia de Clausura "UnA JuezA Federal en tu Vida”, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), destacó que este esfuerzo tuvo como misión acerca al Poder Judicial Federal a la sociedad y explicarles por qué lo que hacen todas las personas juzgadoras federales es relevante para sus vidas.

Dijo que el PJF es una gran institución del Estado mexicano muchas veces incomprendida por eso se le ocurrió la idea de generar un programa que pudiera acercarlos a la sociedad en todos los rincones del país.

Celebró que se lograra con creces hacerle saber a la gente la importancia de las sentencias de la Corte y del PJF, pero también escuchar y tratar de entender su dolor, su sufrimiento.

Lamentó que hay quienes no entienden que TikTok no es frívolo Foto: Archivo

Acercamiento a las nuevas tecnologías

Agregó que para tratar de lograr una mayor legitimación del PJF es importante acercarse a la sociedad y deben hacerlo con todos los instrumentos que tienen en la modernidad, acudiendo de manera personal y utilizando los medios tradicionales de comunicación, pero también las redes sociales y en general la tecnología.

Lamentó que hay quienes no entienden que TikTok no es frívolo porque los jóvenes no son frívolos, simplemente es una manera distinta de comunicar. “Si yo quiero acercarme a las y a los jóvenes de México yo me tengo que adaptar a ellos no querer que ellos se adapten a mí”. Agregó que le parece absurdo pretender juzgar la comunicación social en esta época con criterios de los años 50 del siglo pasado.

