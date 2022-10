Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 11 de octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Como cada martes, el mandatario comienza con la sección el Pulso de la salud y sobre los avances en la federalización de la salud con el programa IMSS-Bienestar.

López Obrador indicó que afortunadamente la pandemia de Covid-19 ha dejado de hacer tanto daño, “pero hay que seguir”, dijo.

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, indicó que aún no se cuentan con los médicos especialistas que el sistema de salud federal requiere, y resaltó que van 13 semanas seguidas de continuo descenso de los contagios por Covid-19.

El titular del IMSS y encargado del programa IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, aseguró que el déficit de médicos se debe a que se rechazaba cerca del 80 por ciento de los estudiantes aspirantes que buscaba una residencia.

Por lo anterior, este 12 de octubre comienza una convocatoria internacional con 749 vacantes ofertadas para cubirir 43 especialidades para 54 hospitales en 13 estados, dijo el funcionario, cuyo contrato será por un año. Los aspirantes podrán registrarse en la página web: medicosespecialistas.gob.mx

Por su parte, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, resaltó que en más de tres meses se han reducido los contagios, “en una pandemia que está en receso”, aseguró.

Mientras que López Obrador dijo que la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania han dejado a México varias lecciones, entre ellas buscar tener la autosuficiencia en alimentos.

Agregó que aún no han firmado el acuerdo de libre comercio con Ecuador ya que piden eliminar los arancéles en el plátano y en el camarón; sin embargo, el presidente aseguró: "No es dejar desamparados a los productores nacionales, es ir viendo en qué sí y en qué no".

Sigue la conferencia de prensa en vivo:

