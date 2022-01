Gobierno CDMX asegura que pruebas de detección de Covid no son necesarias; llama a aislarse en caso de sospecha

Autoridades capitalinas llaman a la ciudadanía a no entrar en pánico y resguardarse ante sospechas de Covid-19 para evitar aglomeraciones y filas en los módulos de aplicación de pruebas de detección y pidió a empresarios no solicitar el comprobante para que las personas puedan acudir a trabajar.

Tras señalar que ante el aumento de infecciones, la estrategia es continuar con la vacunación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló:

“¿Que debemos hacer como ciudadanos? Primero no entrar en pánico... En este caso y por la característica que tiene esta variante Ómicron, que tiene mayor número de contagios pero no necesariamente de mayor gravedad, más bien lo que estamos orientando y dado que ya todos estamos vacunados con dos dosis, es que si tenemos síntomas, sea una gripa o pudiera llegar a ser Covid, mejor nos aislamos y llamamos a Locatel, Locatel está disponible y ya se están capacitando todos los médicos o a su médico particular pero nosotros ponemos a disposición el SMS o en su caso Locatel para que puedan llamar y decir tengo dudas sobre el Covid y se les pasa con médico y se les da toda la información no es necesario que se vayan hacer en este momento una prueba”, explicó.

Durante la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en Milpa Alta, Sheinbaum Pardo indicó que la situación es distinta a lo que sucedió durante la tercera ola de contagios porque la mayoría de la población está vacunada completamente por lo que insistió que la estrategia es vacunar.

Eduardo Clark, director general de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, indicó que ya platicaron con las cámaras empresariales para que no se soliciten dichas pruebas ya que aseguró que al menor el 50% de las personas que acuden a realizarse el análisis, es porque se lo exigen en su centro laboral.

“Pero tú cuando vas a los quioscos a los centros de salud ves que ves que cerca de la mitad de las personas que están yendo Son personas que van no porque tengan síntomas, no porque tenga que fechas sino porque alguien les está pidiendo en su trabajo tal vez inclusive en algunas actividades educativas requiere estas pruebas es importante que sepamos que necesario ir necesitando ahí ese trabajo con toda la cámara para enfatizar que no necesitamos si pruebas en caso de qué no tengamos síntomas”, indicó.

Expuso que parte de lo que genera pánico sin estas largas filas que no necesariamente son persona contagiadas o con síntomas de Sars Cov2.

“Desde el Gobierno de la ciudad queremos ser muy claros de que las pruebas tienen un propósito pero no son extremadamente necesarias para ningún tipo de personas. Mucho de lo que estamos viendo hoy en los quioscos y los centros de salud que genera esta misma sensación de pánico en muchas personas, son estas largas filas”, afirmó.

Informaron que el 90 por ciento de los adultos mayores de 60 años ya cuenta con su dosis de refuerzo (la tercera) y la semana que está por iniciar comenzarán con el personal educativo y los jóvenes de 15 a 17 años y para la tercera semana de enero, le corresponde su dosis de refuerzo a las personas de 50 a 59 años de edad.

