Contagios de Ómicron favorecen la aparición de nuevas variantes de la Covid-19, asegura la UNAM

Ómicron va a llegar a prácticamente a todos los rincones, lo que está cambiando la percepción del riesgo y la estrategia de acción para los gobiernos. Además, mientras más casos se tengan, más riesgos de variantes del virus hay, indicó Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM.

"Ese es uno de los cuatro problemas que tiene el aumento rápido de los casos, aunque se piense que es algo leve a nivel individual, quizá no va a haber tantos daños porque estamos vacunados prácticamente todos los adultos, porque a mucha gente ya le dio, porque hay maneras de diagnosticarlo rápido, pero hay un factor que es la disrupción social por el aislamiento de los enfermos, bomberos, policías, personal relacionado con los vuelos, ahí hay un problema muy importante", expresó.

Además, señaló que aunque sean pocos a los que se hospitalice, uno de cada mil por ejemplo, si en algún momento se tienen 5 millones de casos, eso significaría 5 mil personas que se tendrían que hospitalizar.

"Ómicron nos va a poner en aprietos mínimo el primer trimestre de este año", aseguró Rodríguez.

Las secuelas de Ómicron

De acuerdo con Rodríguez quizá hay algunos elementos para pensar que las secuelas de esta variante son menores; sin embargo, aún no se puede saber con certeza.

"Todavía no se puede dimensionar el problema, hay elementos para pensar que Ómicron se queda un poquito más en la nariz y la garganta y la parte alta del tracto respiratorio, no se mete tanto hasta los pulmones o hasta la parte más profunda, no hay tanta infección grave, entonces probablemente las secuelas sean un poquito menores".

Un aspecto importante es recordar que esta nueva cepa puede contagiar a los que ya se habían vacunado o reinfectar a los que ya se habían recuperado, aunque sea de manera más parecida a un catarro leve.

Finalmente, indicó que el alto número de contagios se debe a que durante las fiestas de fin de año y las actividades vacacionales, la ciudadanía no tuvo los cuidados necesarios.

