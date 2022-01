Crisis en áreas de trabajo por Ómicron

La ciudad de México vive un caos por la busqueda de la población para realizarse pruebas de covid 19. Largas filas en clínicas del IMSS, farmacias y hospitales privados se intensificaron en las últimas horas con personas que presentan síntomas de la variante Ómicron.

En muchos de los casos sus patrones laborales les exigen el resultado positivo para no sancionar sus ausencias; se entiende desde el punto de vista empresarial; sin embargo, hay un déficit de pruebas en la capital.

Nuestro compañero Amado Azueta de El Heraldo TV realizó recorridos por diversos nosocomios como la clínica 31 del IMSS, en Iztapalapa, donde solo se repartieron 80 fichas para hacer los estudios, pero había más de 300 personas que las solicitaban. Eso es lo que pasa en todas las clínicas de la capital, sin que hasta ahora la Secretaría del Trabajo local o federal intervengan para mediar y buscar soluciones entre las partes a fin de evitar sanciones, reducir el caos, que pone en riesgo al resto de la población.

Mientras eso pasa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México pidió a la población mantener la calma ante el aumento de casos de contagios de Covid19 y aclaró que en caso de que las personas presenten síntomas es preferible asumirse como un caso positivo aún sin aplicarse la prueba.

O sea, el patrón no acepta las ausencias si no hay justificante, pues hay escasez de pruebas, por lo que quienes estén contagiados estaran yendo a trabajar y esparciendo el virus.

***

En un hecho inédito por la variante Ómicron, hasta yer se habían cancelado 260 vuelos por falta de pilotos y personal de la tripulación. En el inicio de la cuarta ola es apenas la punta del iceberg de la crisis en las áreas de trabajo que se avecinas en todos los sectores por el nivel de propagación y frente a una estrategia que consiste en no tener estrategia supuestamente para no afectar la actividad económica.

No hay semáforo rojo aún cuando ayer se registroó el récord de contagios (30 mil 661 casos en un solo día y cuando no hay casi pruebas para cubrir la demanda) en todo lo que va de la pandemia. Es decir, no cerraron negocios ni se redujeros aforos en restaurantes y otros negocios o se cancelaron espectáculos, pero se está frenando la industria aeronáutica y se encienden las alertas en otros servicios.

**

Uppercut: En medio de la guerra política que viven Ricardo Monreal, de Zacatecas, y Cuitláhuac García, de Veracruz, a expertos de seguridad llamó poderosamente la atención la "coincidencia" sobre el tiradero de 10 cuerpos frente a la oficina de David Monreal, gobernador zacatecano y hermano del líder del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y luego al día siguiente la aparición de 10 cadáveres en Veracruz.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ