Nuevo récord mundial; Ómicron contagia a 26 personas por segundo

El mundo tiene cifras inéditas de contagios por coronavirus. La ola de casos asociada a la muy contagiosa variante Ómicron, sigue sin remitir y superó ya la barrera de los dos millones de casos globales en las últimas 24 horas.

Las redes sanitarias nacionales reportaron a la OMS 2.29 millones de nuevos enfermos el 5 de enero. Lo que significa que cada minuto se contagian alrededor de mil 590 personas aproximadamente.

En el caso de la variante Delta, el pico de casos se alcanzó el pasado 23 de abril, con una jornada de 894 mil enfermos.

"El tsunami de casos es tan grande y rápido que ha saturado los sistemas de salud de todo el mundo", aseguró ayer Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario de la OMS, quien insistió en que no se debe llegar a la conclusión de que Ómicron es menos peligrosa. "Aparenta ser menos grave que Delta, especialmente en personas vacunadas, pero no hay que categorizarla como 'leve', porque también está causando hospitalizaciones y está matando", advirtió.

Tedros indicó que los récords de contagios diarios seguramente no reflejan el verdadero alcance de la actual ola, ya que las cifras oficiales no reflejan los positivos que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras muchas redes sanitarias saturadas no han podido diagnosticar a todos los sospechosos.

Argentina, que desde fines de 2021 enfrenta un aumento vertiginoso de COVID-19, sobrepasó ayer la barrera de los 100 mil nuevos casos, y se coloca como uno de los países de América Latina donde más rápidamente avanza la enfermedad.

Con los centros de testeo desbordados por la propagación de la variante Ómicron, en las últimas 24 horas se registraron 109 mil 608 nuevos casos y 40 fallecimientos.

PAL