Nuevo León llega a los 4 mil 600 casos de Covid-19; mantienen aforos al 50% y regreso a clases opcional

Al superar nuevamente un récord de contagios diarios de Covid-19, registrando 4 mil 600 casos en las pasadas 24 horas, la autoridad de Nuevo León informó que se mantendrán los aforos al 50 por ciento, y el regreso a clases presenciales será decisión de cada familia.

En rueda de prensa, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, explicó que actualmente el estado se encuentra en el pico más alto de la pandemia, superando en más del 100 por ciento al pico más alto que se registró en olas pasadas, cuando fue de 2 mil 100 casos diarios.

Por lo que insistió que la población debe respetar los aforos, cumplir con las medidas de protección contra Covid-19 y reducir voluntariamente la movilidad y las reuniones sociales para ayudar a reducir los contagios, que advirtió seguirán creciendo en los próximos días y todavía no alcanza su pico más alto.

Durante la misma conferencia, el gobernador Samuel García advirtió que se tomó esta decisión ya que no pueden mantener el rezago educativo, por lo que pidieron a los padres y tutores tomar la decisión que crean correcta.

Pero también porque reconocieron que la escuela es un lugar seguro para muchos menores, cuyos padres muchas veces no tienen donde dejarlos mientras salen a trabajar. Y añadió que no pueden dejar de lado el hecho de que hay al menos 50 mil menores vacunados en Nuevo León, por el programa de vacunación transfronterizo.

Más los menores que viajaron a Estados Unidos por su cuenta con sus familiares, número que aún se desconoce, pero que la autoridad busca tener conocimiento; García adelantó que abrirán una plataforma para que se registren estos casos y tener el censo completo.

“Prohibido reuniones sociales. No es momento, ahí están los datos. Si queremos un Nuevo León nuevo, requerimos de ciudadanos responsables, por eso para el Gobierno que tiene que tomar decisiones, decidimos que está por encima la de los niños de ir a la escuela, sobre las fiestas. Si no es necesario salir, no lo hagan”, argumentó el mandatario.