AMLO apura a secretarías para que ya regularicen autos chocolate

Durante la Mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el presidente apuró a las Secretarías de Gobernación y Económica, así como la Consejería Jurídica de la Presidencia, para que definan ya el mecanismo para regularizar los automóviles ilegales, conocidos como chocolates.

"Es una decisión de nuestros servidores públicos. Debe apurarse la Segob, la Consejería y Economía con el mecanismo para regularizar estas unidades", dijo.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, agregó que en este tema se debe "empujar al elefante" que representa la burocracia, pues es necesario que ya esté listo el reglamento y la definición del destino de la "cooperación".

"Ya llevamos tiempo con el tema y ya es para que se estuviesen regularizando estos autos", reiteró el mandatario.

Baja California con al menos 500 autos chocolate

El jefe del Ejecutivo estimó que al menos en Baja California hay 500 mil automóviles irregulares, por lo que consideró que es necesario que esté lista la coordinación con los gobiernos estatales, pues esos recursos van a quedar en los estados para mejorar las calles y tapar baches.

Ya está el decreto, recordó el presidente, pero hay que definir el reglamento y definir el destino de los fondos que se obtengan.

"Me la paso diciendo que no estamos en una situación de normalidad Política. Estamos en un proceso de normalización, aplicándose a fondo y no se puede trabajar solo ocho horas y hay que tener convicciones y vivir entusiasmados con lo que se va logrando" reiteró y luego reconoció el profesionalismo de los tres titulares mencionados.

