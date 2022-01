“No se atreverían a hacer otro operativo como ‘Rápido y Furioso’”, AMLO confía en que DEA no viola soberanía de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la Mañanera que confía en que la Administración de Control de Drogas? de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), no viola la soberanía de México ya que se realizó un decreto de colaboración donde se precisaron las atribuciones que debe llevar a cabo cualquier intervención extranjera en el tema de justicia dentro del territorio nacional.

“Tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el embajador que lo consideramos una gente responsable, Ken Salazar. La relación es a partir de la responsabilidad y del respeto mutuo, no son las mismas condiciones de antes, ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como Rápido y Furioso”, indicó el jefe del Ejecutivo.

