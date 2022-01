López-Gatell no tiene Covid-19, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la conferencia de prensa Mañanera que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no tiene Covid-19.

“Aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo de Covid y sólo tiene y sólo tiene una gripe, un catarro”, dijo.

El mandatario explicó que aunque la nueva variante Ómicron de coronavirus está afectando mucho, López-Gatell sólo tiene un “catarro”.

“Está afectando mucho la nueva variante pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, es que no hay fallecimientos, hay que cuidarse, es la temporada, hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse”, reiteró.

Ayer, en el mismo espacio de la Mañanera, el mandatario informó de la ausencia de López-Gatell debido a que se sentía mal de salud.

"Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo. Entonces no es nada grave, es una gripa”, dijo.

Agregó que los síntomas que tiene López-Gatell son tos y catarro, aunque después se sabría exactamente lo que tenía.

SEGUIR LEYENDO:

“No se atreverían a hacer otro operativo como ‘Rápido y Furioso’”, AMLO confía en que DEA no viola soberanía de México

AMLO anuncia un paquete de inversiones con el sector empresarial

RMG