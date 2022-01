AMLO asegura que los Reyes Magos ya no quieren entregar videojuegos

Los Reyes Magos ya no quieren entregar videojuegos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, dijo que esta negativa de entregar consolas de videojuegos la comparten el camello, el caballo y el elefante que acompañan a los Reyes.

En ese sentido, consideró que algo más positivo en los primeros lugares de las listas de peticiones se encuentra la entrega de ropa y zapatos.

“Ahora en el caso de Jesús (Ernesto) –su hijo menor de edad--, que todavía está para Reyes Magos, aunque como muchos otros ya se dan cuenta en la lista para Reyes Magos, es más para las cartitas ropa, zapato… más ropa y zapato, porque ya los reyes Melchor, Gaspar y Baltazar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos.

“Los mismos Reyes, el elefante, el camello y el caballo ya no quieren nada que tengan que ver con estos juegos, los videojuegos, nada de eso. No les gusta, ya, el caballo relincha, se echa el elefante, el camello repara, bueno, al revés es el caballo el que repara, pero ya no quieren eso, pero sí mucho amor para todos los niños”, agregó.

El presidente también pidió a los Reyes salud para los mexicanos y que no se pierdan los valores morales y espirituales de la sociedad.

