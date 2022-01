Petroleros de Tamaulipas piden a Aldana desbloquear plazas de Pemex

Los petroleros de la Sección Uno y secciones hermanas le brindaron todo su respaldo a Ricardo Aldana Prieto, candidato a secretario general del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a quien le pidieron resolver los temas más importantes, que hoy en día de una manera arbitraria, Petróleos Mexicanos se ha sujetado al bloqueo total de las plazas.

El Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, fue el recinto donde los trabajadores petroleros escucharon el mensaje de quien aspira a dirigir al sindicato a nivel nacional.

Al respecto, el secretario General y líder de la Sección Uno del STPRM, Esdras Romero Vega, expuso en su discurso que esperan poner solución a varios problemas, por ejemplo, el desbloqueo de las plazas.

“Contigo esperamos el desbloqueo de todas las plazas de todas las jornadas, para evitar que se forme esa falta de generaciones de jóvenes trabajadores petroleros, te pido tu apoyo y todo tu respaldo para liberar las fichas de nuevo ingreso para los trabajadores petroleros", enfatizó.

Recordó que gracias al candidato más de 4 mil trabajadores petroleros de la Sección Uno tienen una vivienda digna debido a su gestión dentro de la estructura sindical, lo cual se replicó en todas las secciones del país.

“Durante su gestión en el comité ejecutivo general del STPRM, se le responsabiliza del programa de vivienda para trabajadores sindicalizados, para el 2021 llegó a gestionar la construcción de 22 mil viviendas dignas para todo el país, para las trabajadoras y trabajadores sindicalizados", subrayó.

En el evento, Aldana Prieto fue respaldado por Ricardo Aldana Patrón y Juan Antonio Aldana Patrón, sus hijos. Asimismo, la líder de la Sección 33, secretaria del Interior, Ana María Herrera; y el secretario General de la Sección 33 Tampico, Rodolfo Pizarro Ponce.

En su participación, el candidato a la Secretaría General del STPRM en el país, hizo el compromiso de abrir más plazas laborales para la estructura petrolera y más fichas, con el objetivo de darles oportunidades a las nuevas generaciones de petroleros.

“Hay cerca de 5 mil vacantes en Pemex porque no se cubren, son plazas de las mismas estructuras. No habrá más vacantes en Pemex, hay que darle el trabajo a quien le corresponde, que nos den el acceso a cada una de las plantas vacantes que existen en la industria, vamos a ir por ellas, es una promesa y la vamos a cumplir", dijo.

Además de la salud, también declaró que otro de los rubros que se vuelven prioritarios es la seguridad del trabajador, sostuvo el candidato a líder nacional, porque “no vamos a permitir más accidentes que nos hagan lamentar pérdidas humanas, seré garante de que el Contrato Colectivo de Trabajo se cumpla, no hay más pretextos de que no hay presupuesto, sí lo hay y lo deben aplicar".

“Hoy vemos con tristeza que todos los días somos noticia, pero no buena, porque ya se quemó un ducto, que se prendió en tubo y que hay un incendio, eso no puede ser, nosotros queremos a la.industria y ahí viene la historia de sus abuelos, de sus padres, no es posible seguir en ese deterioro", sostuvo ante la fuerza petrolera en Ciudad Madero, Tamaulipas.

