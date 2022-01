Aspirantes a candidatos independientes en Tamaulipas no reúnen los apoyos necesarios

A 20 días de que venza el término para que los aspirantes a candidatos independientes al Gobierno del Estado reúnan las firmas de apoyo necesarias para su registro estos no han podido recabar ni el uno por ciento de las 79 mil 745 que requieren.

José Guadalupe Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, señaló que el plazo para enviar los apoyos concluye a las 24 horas del día 10 de febrero.

Hasta ahora el avance en la recolección de firmas de apoyo para el registro como candidatos independientes es escaso en los cuatro aspirantes.

El Instituto Electoral de Tamaulipas dio a conocer el avance que presentan los aspirantes a independientes.

Así Moisés Méndez Aguilar ha enviado hasta este jueves 444 apoyos ciudadanos, que representan solo el .56 % del porcentaje requerido. Geovanni Francesco Barrios Moreno ha entregado 44 firmas de apoyos, el .06 %. Juan Enrique Flores Aguirre ha entregado 450, que representa el .56 % y Marco Antonio Elejarza Yañez ha remitido 130 apoyos ciudadanos, el .16 %.

Es así que ninguno de estos cuatros ha logrado recabar al menos el uno por ciento del total requerido.

Foto: Especial

De acuerdo con la legislación electoral cada persona que aspira a una candidatura independiente debe de enviar 79, 745 apoyos ciudadanos y estos deben de estar dispersos en al menos 22 municipios de la geografía tamaulipeca y al interior de cada municipio cuando menos, representar el 1 % de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Por otra parte, Ramos Charre, reveló que al proceder a la verificación de los apoyos se encontró que hay apoyos de personas las cuales no aparecen en la lista nominal.

En el caso de Moisés Méndez 30 no se encontraron; de los de Giovanni Francesco 10 no se encuentran. De los 450 remitidos por Juan Enrique Flores solo 24 han sido encontrados y 416 no aparecen y están en proceso de clarificación.

En tanto que de Marco Antonio Elejarza suman 113 encintados en la Lista Nominal y 17 no han sido ubicados.

Del avance que presentan y que es inferior al uno por ciento se estima será difícil que los aspirantes a candidatos independientes al Gobierno del Estado logren reunir los apoyos ciudadanos necesarios para conseguir su registro.

dhfm

Seguir leyendo:

Coalición PAN-PRD elige a Laura Fernández como candidata a gubernatura de Quintana Roo

En Oaxaca el PAN irá en alianza sólo si encabeza la candidatura común: Marko Cortés

Américo Villarreal pide elecciones seguras y sin represión en Tamaulipas