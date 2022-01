Pruebas Covid disminuyen su costo hasta 95% en CDMX, ¿cuánto cuestan HOY 18 de enero?

El costo de las pruebas que ha empleado el gobierno de la Ciudad de México para detectar el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, ha disminuido hasta en un 95 por ciento.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, recordó que, al inicio de la emergencia sanitaria, una PCR costaba hasta mil 500 pesos, mientras que actualmente una de antígeno tiene un valor de 69 pesos.

"Hemos venido renegociando esos precios, en esta última compra que hicimos el costo al erario de cada prueba son 69 pesos por prueba. Hemos venido haciendo subastas inversas semana con semana, en esta última etapa bajamos de 83 pesos a 69 y en la previa de 112 a 83, es decir las pruebas cada vez son más baratas, pero también es parte de un ejercicio que hemos hecho nosotros de transparencia y competitividad en los procesos de asignación de la compra", explicó.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Pásele sí hay! Metepec ofrece pruebas rápidas Covid-19 GRATIS

Eduardo Clark enfatizó que hoy hacen mayor número de pruebas con un costo menor.

"Hoy con 30 mil pruebas 70 pesos, por redondear, estamos gastando una tercera parte de eso en seis veces más pruebas", detalló.

Recordó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) los ha apoyado con recursos y también con el suministro de pruebas en especie.

"En estos últimos días no hemos bajado la capacidad de pruebas, luego la narrativa es como si nosotros, como Gobierno de la Ciudad, estuviéramos no sólo no haciendo pruebas, sino reduciendo las que hacemos. Por el contrario, desde el inicio del incremento de contagios hemos pasado de cinco mil a 30 mil, estamos en los máximos históricos de pruebas", agregó.