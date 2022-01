¡Pásele sí hay! Metepec ofrece pruebas rápidas Covid-19 GRATIS

Filas kilométricas fueron las que se registraron en Metepec en los cinco módulos que instaló para pruebas gratuitas de COVID-19, con lo que la demarcación se convirtió en la primera a nivel estatal de ofrecer esta alternativa ante la alta demanda en laboratorios privados.

El servicio se brinda únicamente a residentes de la demarcación y los que acudieron hasta dos horas debieron esperar para llegar al módulo de la aplicación del examen.

En cada uno de los puntos se dispusieron de 500 pruebas rápidas de un total de 12 mil que se adquirieron por dos millones de pesos que son recursos del municipio y únicamente se pidió la colaboración del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Los módulos operarán hasta el viernes en Plaza Juárez, Parque la Loma de Infonavit San Francisco, Quiosco de San Bartolomé Tlaltelulco, Canchas de San Lucas Tunco y Quiosco del Parque de Casa Blanca.

El punto de la Plaza Juárez fue una alternativa para María del Carmen Hernández Molina para saber si tiene COVID-19 o no, pues ha dejado de laborar y está en juego su trabajo.

“No he tenido fiebre igual anteriormente tuve un poquito de fiebre, escurrimiento nasal y nada más… no he ido a trabajar y pues para eso ahorita tengo que venir si no me quitan el trabajo”, resaltó.