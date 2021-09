Diputado arma zafarrancho en aeropuerto de Tijuana y demora vuelo por ¡no querer pagar su maleta!

¿Un nuevo caso de abuso de autoridad? Una pasajera de un vuelo que tenía que salir de Tijuana a CDMX denunció que todos los que iban a abordar fueron desalojados de un avión para que el equipo de la aerolínea pudiera sacar a un diputado del Partido del Trabajo (PT) y así nadie viera el “escándalo”. “Lo que hace el ego, ¿no? Nos tuvieron que cambiar hasta la puerta 9 para que no viéramos que al señor lo sacaron”, mencionó.

Y ¿por qué se armó todo este relajo? Pues supuestamente el legislador Armando Reyes Ledesma se negó a pagar su equipaje extra y aun así quería tomar el vuelo, lo que causó el inconveniente y retrasó las actividades de decenas de personas.

La versión del diputado es diferente

Reyes Ledesma terminó quejándose en el Pleno de la Cámara de Diputados para denunciar que los servicios de las aerolíneas son “abusivos”. Él sostuvo que todo el ajetreo fue una expresión por un abuso en los cobros que no están autorizados en la ley ni en ningún otro lugar, por lo que presentará un punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, lo cual no hizo sentido para nadie.

“Ayer (lunes 20) fuimos víctimas y testigos de este abuso sólo por no dejar que la gente pagara cobros que no están normados en ningún arancel, en nada que la ley pueda obligar a estas aerolíneas a cobrar”, dijo. Pero, en el otro lado de la versión, una usuaria acusó a Reyes de aferrarse a tomar el vuelo pese a no querer pagar por una maleta extra, como consecuencia, todo mundo fue desalojado, mientras que el diputado del PT era acompañado por gente de seguridad.

“Toda la tripulación de Volaris para sacar al diputado que se puso pesado, brincó una puerta de seguridad, nos tuvieron que desalojar a todos porque el señor no quería salir”, denunciaron.

