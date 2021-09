Arranca campaña de apoyo a escuelas púbicas en Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, se sumó el día de hoy a la campaña "Manitas limpias, regreso a clases seguro" que organiza la Fundación Empresarios por la Educación Básica para apoyar a que los baños de las escuelas públicas en Miguel Hidalgo sí funcionen.

Tabe acompañado de Arturo Madero Garza, director general de esta AC, así como por padres de familia de la Mesa Directiva de la escuela primaria Luis Castillo Ledon, en la Colonia Francisco I. Madero señaló que esta iniciativa surge de la preocupación que hay de las y los padres de familia por las condiciones en que se encuentran los centros educativos.

“Lo que no queremos es que aumente el riesgo de contagio, porque no tienen las condiciones para cuidar su salud y lo primero es que haya agua en los baños y que los baños estén en buenas condiciones”, advirtió.

Refirió que fue a través de una convocatoria por redes sociales que se inició un diagnóstico de cómo se encontraban las escuelas en Miguel Hidalgo, “con fotos, testimonios, peticiones y quejas de cómo se encontraban, como bebederos que estaban instalados, pero que no tenían conexión; baños en los que no funciona el drenaje o que no tienen llaves. Esa es la realidad de muchas escuelas”.

Lo más preocupante, dijo es que no nos están dejando dinero para atender muchas de las demandas, por lo que decidimos unir esfuerzos y llamar a la solidaridad a la sociedad civil y a los padres de familia para tenderle la mano a las escuelas públicas.

“Lo que queremos es que no haya pretexto y ponernos a chambear”.

Porque hay que hacer muchas cosas con recursos públicos, pero cuando los recursos públicos no alcanzan, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que llamar a quienes puedan ayudar para echar mano y poner nuestro granito de arena, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra Arturo Madero Garza, director general de la Fundación Empresarios por la Educación Básica destacó la importancia de unir esfuerzos: sociedad civil y autoridades para salvaguardar la integridad de las y los niños en su retorno a las aulas.

“Vamos a trabajar de la mano con ustedes extendiéndoles el programa y vamos a trabajar para que se gestionen los recursos”, subrayó.

Sostuvo que hoy las autoridades en diferentes niveles de gobierno tienen recursos limitados, por lo que es indispensable que todos aporten y sumen para alcanzar las metas que se plantean. “No vamos solos y ustedes tampoco”.

Liliana Rojo, madre de familia y representante del Consejo Escolar entregó al alcalde electo un pliego petitorio para mejorar las condiciones del plantel, donde solicitaron la reparación de dos módulos de los bebederos de agua que no están en funcionamiento, el arreglo de instalaciones sanitarias, así como la revisión de las instalaciones eléctricas, impermeabilización de techos y cambio de pisos, además de la habilitación de aulas digitales y de usos múltiples y una biblioteca.

Destacó que esta escuela cuenta con una matrícula de 540 alumnos, y que durante 10 años consecutivos han sido campeones en basquetbol a nivel local, siendo representantes a nivel nacional.

En la Alcaldía Miguel Hidalgo existen 162 escuelas que imparten educación básica: 44 preescolares, 82 primarias y 36 secundarias, donde se tiene registrada una matrícula total de 40 mil 897 niñas y niños.

Explicó que será la Fundación la encargada de recibir las donaciones y será un Comité técnico de ésta el que decida cuáles serán las escuelas y las prioridades para intervenir, derivado del diagnóstico y la información con la que se cuente de estos centros educativos.

Finalmente, Tabe llamó a apoyar a las escuelas públicas y al mantenimiento de los baños para que estén de primera.

mgm