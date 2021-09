PAN se dice preparado para el gobierno de Ricardo Gallardo; PRI pide que no haya enfrentamientos

El diputado local del PRI y exsecretario General del gobierno estatal, Alejandro "Caco" Leal Tovías pidió que desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado se inste al próximo gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, a que su mandato que inicia el domingo no sea, de inicio, en un ambiente de enfrentamiento con la prensa y los representantes de los medios de comunicación.

En el apartado de Asuntos Generales de la sesión de este lunes de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, el priista manifestó su preocupación por el enfrentamiento entre el caricaturista del diario local "Pulso", Alfredo Narváez "Pingo" el gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, que fue postulado por el PVEM-PT, quien en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, reprochó que aún haya quien se resista al cambio que él encabezará a partir del domingo en el gobierno del estado de San Luis Potosí y se refirió en específico a quienes escriben "en panfletos" y que publican cartones a los que calificó como tonterías.

"Todos esos chayoteros son los mismos que ocupan y quieren seguir mamando del presupuesto del gobierno, de tu dinero y eso ya no se va a poder, ya no se va a permitir, por eso están desesperados, la transformación viene y fuerte", advirtió.

En respuesta, el caricaturista potosino "Pingo" publicó este lunes un cartón en el que aparece Gallardo Cardona con una tabla con clavo y lo hace responsable de "cualquier incidente que afecte a mi familia o a mí en nuestra integridad física o bienes".

El diputado local priista Leal Tovías a cinco días de que tome protesta Gallardo Cardona, manifestó su preocupación por la caricatura de "Pingo" y le dijo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ahí presente, José Luis Fernández Martínez, del PVEM, que deben buscar la armonía y no iniciar un sexenio con enfrentamientos con medios de comunicación o con algunos periodistas y le pidió buscar "acercamiento" con el cartonista y ver la posibilidad de crear una comisión especial que esté impulsando que el arranque del Ejecutivo Estatal sea en armonía.

Dijo que el mensaje de "Pingo" en su cartón de este lunes, es de alguien que está levantando la mano y como legisladores tienen que atender para ayudar al Ejecutivo Estatal como compañeros de ruta para el bien de San Luis Potosí, "por eso invito a mi compañero diputado Fernández como presidente de la Jucopo, que hagamos algo, que estamos a tiempo de hacer algo para poder transitar en paz", apuntó.

PAN acepta ratificación

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo públicos los proyectos de sentencia que confirman el triunfo de José Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura de San Luis Potosí, El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández dijo que serán respetuosos del fallo y sin problemas trabajarán con el nuevo mandatario estatal.

"Si la resolución sale en contra de los intereses de la coalición Si Por San Luis Potosí (PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular) estamos listos para aceptarla y trabajar con el gobierno de Ricardo Gallardo, si la resolución llega a salir a favor tenemos la madurez para en ese sentido irnos a una elección extraordinaria", estableció en entrevista esta mañana en la capital potosina.

Respecto al manifiesto que publicaron las dirigencias nacionales del PRD y del PAN, donde hacen un llamado a las y los magistrados se la Sala Superior del TEPJF a votar con responsabilidad y detener un gobierno estatal potosino con presuntos vínculos con grupos delincuenciales, el presidente del PAN se desmarcó y dijo que en San Luis Potosí no tienen elementos para tan temerarias aseveraciones.

Dijo que ni él ni Acción Nacional han presentado denuncias al respecto contra Ricardo Gallardo y quienes las han presentado son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República, "yo en lo particular no tengo ninguna prueba, tan es así que no he presentado ninguna denuncia, si tuviera pruebas yo presentaría en lo personal denuncias", enfatizó.