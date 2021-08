Juez niega amparo a Andrés N; mantendrán congeladas sus cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que un juez negó el amparo y mantendrá bloqueadas las cuentas de Andrés N, ex diplomático, escritor y conductor, que es acusado por abuso sexual y se encuentra prófugo en Israel. La dependencia gubernamental explicó que el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México "negó de manera definitiva la petición de 'desbloqueo de cuentas bancarias' de Poder Cívico".

Esta información se dio a través de un breve comunicado que entregó la UIF. También explicaron que el juez tomó esta decisión, porque buscan evitar que Andrés N. tenga recursos para poder "sustraerse de la acción de la justicia".

El ex diplomático mexicano, que fungió como cónsul en San Francisco, Estados Unidos, existen al menos dos órdenes de captura emitidas por jueces mexicanos, a raíz de las acusaciones de abuso sexual.

El juez negó el amparo para desbloquear las cuentas de Andrés N.

FOTO: Archivo

En febrero fue acusado por abuso sexual

Las acusaciones en su contra surgieron en febrero pasado, cuando Itzel Schnaas lo acusó de agresión sexual. En principio, el ex funcionario negó los hechos, pero después se negó a dar declaraciones, tras acumularse más de 10 denuncias en su contra, en sólo un mes.

El 11 de mayo de este mes, la Interpol emitió una ficha roja para detener al acusado de origen judío. Pero no ha podido ser entregado a la justicia, porque Israel no tiene tratados de extradición y no puede ser regresado a México.

La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pidió al gobierno del estado Sionista el arresto del ex cónsul. En ese mismo lugar se encuentra prófugo el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, relacionado con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.