Israel traba extradición de Tomás Zerón de Lucio

La extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, está empantanada por cuestiones diplomáticas entre México e Israel, país donde se encuentra el exfuncionario señalado por irregularidades en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el diario The New York Times, un alto funcionario de Israel señaló que ese país no ha tomado decisiones sobre la solicitud de extradición de Zerón de Lucio ni de asilo para “castigar” al gobierno de México, que ha apoyado las indagatorias de Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos.

“¿Por qué habríamos de ayudar a México?”, señaló el funcionario consultado.

En el caso de la solicitud de asilo que realizó Zerón de Lucio, la fuente del diario estadounidense dijo que podría estar justificada.

El extitular de la AIC se refugió en ese país y ha vivido ahí casi dos años, señaló The New York Times, pues se informó que huyó a Canadá en 2019 y luego se trasladó a Israel.

En diciembre de 2019, su visa venció y pidió asilo político bajo el argumento de que las acusaciones en su contra son falsas y derivan de un “ajuste de cuentas” del actual Presidente de México con el anterior mandatario mexicano.

Israel no tiene un tratado de extradición con México.

En abril, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra Zerón de Lucio por tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos y quien presuntamente está involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

