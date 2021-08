SEP otorga “constancia” sin ningún valor a quienes rediseñaron libros de texto, sin pago

La Secretaría de Educación Pública (SEP) volvió a estar en medio de la polémica luego que entregara "constancias" sin ningún valor curricular a mil 800 docentes y profesionales que participaron en el rediseño de los libros de texto gratuito, labor por la cual no recibieron pago alguno. Así lo denunciaron los propios maestros, quienes aseguraron que la dependencia les prometió un reconocimiento con valor curricular como premio.

De acuerdo con lo que detalla la convocatoria, publicada en abril pasado, una vez concluida la labor los participantes obtendrían un diploma con valor curricular, sin embargo la SEP no les cumplió. En la constancia recibida, que no es otra cosa que un documento digital, se les reconoce su “participación en el rediseño de los libros de texto gratuito de primaria 2021”, y está firmado por Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP.

Por si esto fuera poco, los denunciantes aseguraron que el diploma cuenta incluso con deficiencias en su diseño y parecería "que lo hubiera hecho cualquier persona”, destacaron los participantes, quienes además recordaron que para que un documento tenga valor curricular debe contener el numero de horas destinadas a esta actividad, así como una cadena digital que confirme que el documento es oficial.

Maestros denunciaron desaire de la SEP

Docentes que participaron en esta convocatoria decidieron realizar la denuncia de manera pública, aunque resguardando su identidad para no recibir represalias, por lo que consideraron un incumplimiento de la SEP con lo acordado en la convocatoria. Hay que recordar que los reconocimientos con valor curricular sirve como uno de los elementos para la promoción horizontal y vertical dentro del sistema de evaluación de la SEP.

Fueron 18 los libros de educación básica que fueron rediseñados por maestros. FOTO: Cuartoscuro

Por lo que también funciona como mecanismo de ascenso laboral y de incremento salarial al interior de la dependencia. Es por ello que los docentes no dudaron en participar y ofrecer sus servicios de manera gratuita para rediseñar los libros de texto a cambio de obtener un documento con valor oficial y curricular, labor a la que se integraron de lleno e incluso a contrarreloj, ya que regularmente el rediseño de un libro puede demorar entre 9 y 12 meses y en este caso dispusieron de tres meses y medio para realizar su labor.

Los reclamos se extendieron incluso a los chats en donde fueron agregados todos los participantes de la convocatoria y en el cual también se encuentra el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, sin embargo a un mes de que comenzaran las quejas el funcionario no ha dado respuesta a los inconformes, quienes destacaron que las constancias que les fueron entregadas no cuentan con "sello alguno, ni número de folio o alguna firma digital" y se cuestionan sobre ¿qué es lo que garantiza su valor curricular?, por lo que aseguran, no tendrá valor en instancias educativas.

Los docentes siguen a la espera de una respuesta por parte de la dependencia o del responsable de Materiales Educativos, ya que, aseguran, es lo mínimo que merecen, después de haber destinado muchas horas de trabajo al rediseño del material educativo: "No estamos pidiendo un pago, al menos una constancia que ayude a nuestra labor docente”, concluye uno de los maestros. En total fueron 18 los libros de educación básica los que se rediseñaron.