Regreso a clases SEP: Cubrebocas que NO puedes llevar a la escuela; revisa cuáles son

El próximo lunes 30 de agosto, el ciclo escolar 2021-2022 iniciará en varios estados de la república en su modalidad presencial, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades de salud locales han compartido la Guía para el regreso responsable y ordenado a las aulas de los colegios.

Una parte esencial de estos protocolos se encuentra en el protocolo del uso obligatorio de cubrebocas. En la guía se especifica que los miembros de la comunidad escolar que se encuentren en el interior de los planteles, tendrán que utilizar el cubrebocas desde desde el ingreso y hasta salir de la escuela.

El estudiante tendrá que colocar y retirar el cubrebocas siempre siguiendo las medidas de higiene recomendadas y usándolo de manera correcta. Sin embargo hay que señalar que esta medida no aplicará para todos los alumnos, pues niños y niñas menores de seis años y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura, no se les obligará a usarlo.

Estos son los cubrebocas no aptos para el regreso a clases

De acuerdo con la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, los estudiantes deben acudir a las aulas con un cubrebocas de repuesto, para en caso de ser necesario se pueda cambiar durante la jornada escolar. Hay que señalar que la SEP advierte que los cubrebocas con válvulas ni los N95 serán permitidos en las aulas.

“El cubreboca con válvulas de respiración o ventilación no está permitido, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco se debe utilizar mascarilla N95 ya que su uso está reservado para el personal de salud”, se lee en la guía que la SEP ofrece para los profesores, alumnos y padres de familia.

Por otro lado, la SEP recalca que el uso de caretas no sustituyen a los cubrebocas, pues estas no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean.

Imagen de niños usando cubrebocas. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo inicia el nuevo ciclo escolar?

El próximo lunes 30 de agosto inicia el nuevo ciclo escolar y concluirá el 28 de julio de 2022. Mientras que del 20 al 31 de diciembre serán las vacaciones de invierno, además del 11 al 22 de abril será el periodo de descanso correspondiente a la Semana Santa.

Puentes y días feriados en el 2021

En lo que queda de este 2021, solamente hay tres feriados:

16 de septiembre (Día de la Independencia)

1 y 2 de noviembre (Día de Muertos)

15 de Noviembre (Revolución Mexicana).

Los filtros de sanidad

Hay que recordar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace un par de semanas entregó una lista de 10 acciones que los planteles deben cumplir para tener un regreso a clases seguro. Hay que señalar que estas recomendaciones tendrán que ser seguidas tanto por alumnos, profesores y los padres de familia, tanto en casa como en las escuelas.

1.- Integrar un Comité Participativo de Salud Escolar, para revisar el ingreso a las instituciones educativas.

2.- Establecer un filtro de salud en casa y uno en las escuelas.

3.- Lavado constante de manos con agua y jabón.

4.- El uso de cubrebocas y gel antibacterial.

5.- Mantener la distancia social en todo momento .

6.- Dar mayor uso a los espacios abiertos y que los profesores integren dinámicas de este tipo a sus programas.

7.- Se suspenden las ceremonias y reuniones generales.

8.- Avisar inmediatamente, ante la sospecha de contagio de Covid-19.

9.- Maestros y maestras podrán inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de la SEP.

10.- Llevar la Carta de Compromiso de corresponsabilidad.

¿En qué estados regresan y no a clases presenciales?

Los estados que iniciarán el curso escolar de manera presencial son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por otro lado, las entidades donde no habrá clases presenciales son: Nuevo León, y Michoacán. Además los ocho estados restantes que aún no han decidido cómo iniciará el próximo ciclo son: Oaxaca, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas Nayarit y Quintana Roo.

Clases presenciales con esquema mixto

De acuerdo con la SEP, para evitar el aumento de casos de contagios de Covid-19 y la deserción académica, se implementará el sistema de clases mixto, el cual implica que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tendrán que asistir de manera escalonada a los salones de clases.

Esto quiere decir que los alumnos alternarán su asistencia presencial entre los cinco días de la semana y los que no vayan a las aulas, continuarán con su aprendizaje a través del programa Aprende en Casa. Aquí puedes ver información más a detalle del esquema mixto.