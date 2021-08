Félix Gallardo "El Jefe de Jefes" asegura que AMLO resolverá violencia en México; "hay que darle tiempo"

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, habló sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo calificó como un "hombre de buena voluntad", por lo que pidió darle tiempo pues asegura que "poco a poco" resolverá la violencia que hay en México.

En entrevista para Noticias Telemundo desde el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, Félix Gallardo fue cuestionado sobre la posibilidad de acceder a la amnistía propuesta por el presidente López Obrador para presos mayores de 75 años o con enfermedades crónicas y aseguró no estar interesado.

"Yo soy un cadáver el cual no espera más que ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor. Al contrario, ojalá y le vaya bien. Esto de la bacteria bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad y ojalá que Dios le ayude”, dijo.

“El Padrino”, como también era conocido, se encuentra postrado en una silla de ruedas y aseguró que su salud es “pésima”. Detalló que es ciego de un ojo y sordo de un oído, además de que tiene dificultad para caminar y un brazo fracturado.

Niega existencia del cártel de Guadalajara

Félix Gallardo, quien cumple una condena de 37 años de prisión por el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas (DEA) Enrique "Kiki" Camarena Salazar, negó haber estado relacionado con ello y aseguró que nunca existió el cártel de Guadalajara.

Quien fuera considerado el zar de la cocaína y uno de los primeros narcotraficantes en México, rechazó conocer a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, así como el haber tenido relación con traficantes colombianos entre ellos Pablo Escobar.

"Ignoro por qué se me relaciona, porque a ese señor no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lo lamento mucho porque sé que era un buen hombre”, dijo Gallardo y aseguró haber sido un hombre de familia que llevaba a sus hijos a la escuela, además se dedicaba a la agricultura y ganadería como lo habría hecho desde joven.

Al preguntarle si hay algo por lo que se arrepiente aseguró: "Cuando no has cometido un error, no tengo porqué arrepentirme. No participé en un hecho así".