Estudiante pierde lugar en la UNAM, señala a la SEP por no emitir certificado a tiempo

Cristian Oyarce Urbina, estudiante la Ciudad de México, hizo un gran examen de admisión para el nivel bachillerato y logró obtener 109 puntos, los suficientes para asegurar su lugar en la Preparatorio número 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, perdió su lugar debido a que no contaba con su certificado de secundaria pues menciona que la Secretaría de Educación Pública (SEP), no lo emitió en tiempo y forma.

El padre de Cristian, Franco Oyarce, señaló en entrevista para Excélsior que su hijo salió de la secundaria con un promedio de 9.2 y que en su examen de la Comisión Metropolitana de instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) logró alcanzar un puntaje de 109, suficiente para quedarse en su primera opción, la Prepa 8 de la UNAM, sin embargo, refiere que para inscribirse necesitaba el certificado de secundaria para corroborar que su promedio era superior a 7, sin embargo, no contaban con este documento y las autoridades de la máxima casa de estudios no pudieron completar la inscripción indicándole que perdería su lugar si no presentaba el certificado.

Ante esta situación, los afectados se comunicaron con el Colegio Ciprés, institución donde el alumno afectado cursó la secundaria para saber qué había pasado con el trámite y según relata el padre del alumno, la respuesta que les dieron es que sí se había tramitado su certificado ante la SEP, pero que todavía no había sido expedido por retrasos derivados de la pandemia de Covid-19.

Ante esta situación, el Colegio Ciprés inició el trámite para poder emitir el certificado de manera digital y fue hasta el 4 de agosto cuando finalmente pudieron obtener el certificado, sin embargo, fue demasiado tarde pes al acercarse con el Comipems para realizar una reasignación de plantel, les notificaron que ya no era posible pues había concluido el plazo para la recepción del certificado, además, señalaron que la única opción en su caso era volver a presentar el examen de colocación al bachillerato en el proceso del siguiente año.

Defenderá su lugar por la vía legal.

Esta no es la primera vez que se presenta un caso de este tipo pues se sabe que, en 2020, la alumna llamada Lorena González también perdió su lugar en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM porque la SEP no emitió su certificado a tiempo, sin embargo, la joven precedió de manera legal y un juez ordenó que se respetara su lugar, por lo que Cristian Oyarce Urbina y su familia decidieron proceder legalmente para que se respete su lugar en la UNAM.

Para el proceso legal, la familia del alumno acudió al despacho Trusan & Roma y uno de los socios, Rodolfo Martínez, señaló que pelearán por el lugar que Cristian se ganó en la UNAM, además, apunto que consideran que hay una indiferencia total por parte de la Secretaría de Educación Pública al no haber expedido de forma oportuna su certificado de secundaria por lo que esperan que al darle visibilidad a su caso, se respete el resultado del examen ya que de lo contrario se estaría violando su derecho a la educación.

Con información de Excélsior.