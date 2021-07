IPN determina que el agua del socavón de Puebla es potable

Tras la formación del enorme socavón en Santa María Zacatepec, Puebla, no todo son malas noticias, pues un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó que el agua que hay en su interior es potable y podría ser apta para consumo humano.

De acuerdo con la investigación del IPN, las muestras recolectadas reflejaron una consistencia entre los pozos y el agua dentro del enorme agujero. Esto ha hecho pensar a los científicos que el agua que ahí yace corresponde al volumen del nivel freático de toda la zona.

El estudio titulado "Proyecto de investigación geocientífica prospectiva de un reciente socavón en Santa María Zacatepec, Puebla, México" demostró que no hay no existe peligro al no haber contacto con rocas carbonatadas o no tener relación con el agua sulfurosa del municipio de Juan C. Bonilla, pues tiene una temperatura de 28°C.

"El agua no es agua residual, no es agua sulfurosa, es agua apta para el consumo humano. Hoy tenemos analizados 14 elementos, pero se siguen analizando en un laboratorio de Canadá hasta 60 parámetros más para conocer las condiciones básicas de esa agua", explicó Beatriz Manrique, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla.

¿Por qué se originó el socavón en Puebla?

De acuerdo con la funcionaria local, el dictamen presentado por el IPN arrojó que la formación del socavón ocurrió por la extracción intensiva de agua, sequías, erosión de los suelos y fuertes lluvias.

A través de la cuenta de Puebla, expuso que existen registrados y publicados 47 pozos; sin embargo, se han localizado otros más de tipo artesanal; el 80% de ellos son de uso agrícola, 15% doméstico y 5% industrial.

Asimismo, indicó que con la finalidad de evita desastres se llevará a cabo un monitoreo, actualizarán el atlas de riesgos, se fomentará el ordenamiento territorial y se dará seguimiento a los pozos con estudios geohidrológicos.

"Se realizará: monitoreo para prevenir desastres; seguir con delimitación de un primer perímetro de seguridad; actualizar atlas de riesgos; fomentar el ordenamiento territorial para delimitar usos de suelo susceptibles; y dar seguimiento a pozos con estudios geo-hidrológicos", Beatriz Manrique, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla.