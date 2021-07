Andrea planeaba su fiesta de XV años; familiares piden justicia por su asesinato en Guanajuato

En medio del día nublado, con lluvia mañanera, calles sin pavimento, en una colonia ubicada a un costado de las vías del tren en Empalme Escobedo, en Guanajuato, llegó el cuerpo de Paola, de apenas 14 años de edad, quien es velada y recordada por sus familiares como una niña alegre y decidida a salir adelante.

Andrea Paola, salió a una fiesta con algunos conocidos el pasado sábado 3 de julio y ya no regresó. Al día siguiente su mamá presentó la denuncia ante las autoridades y se emitió la alerta Amber para su localización.

Ella vestía un pantalón de mezclilla y una playera amarilla; para el domingo por la mañana su cuerpo fue encontrado en la zona de San José de Mendoza, un poblado ubicado entre San Juan de la Vega y Tenería del Santuario en Celaya.

Pero tenía otra ropa; su familia afirma que primero descartaron que se tratara de ella por que el cuerpo encontrado tenía otra ropa diferente a la que llevaba Paola. Sin embargo, este miércoles 7 de julio, fue identificada por su mamá y el jueves a las 8:00 de la mañana le entregaron su cuerpo.

Una corona de flores y varios arreglos, algunos con la foto de la niña y varias veladoras colocadas en forma de cruz enmarcan el ataúd blanco en donde varias personas, familiares y amigos acuden a mostrar su respeto y solidaridad por la muerte de la menor. Paola es la más chica de cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.

“Era una niña con muchísimos sueños, siempre decía yo me voy a ir al norte y voy a hacer mi casa y voy a tener una troca y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, voy a tener dinero y le voy a comprar a mi mama y voy a llevarle a mis sobrinos…yo quiero mi cuarto, mi tocador y voy a ser maquillista”, explica una pariente cercana.

Ella le ayudaba a su mamá quien trabaja haciendo limpieza en varias casas y en el MIR (Manejo integral de residuos en Escobedo) y el 6 de diciembre cumpliría 15 años por lo que estaba entusiasmada con su fiesta.

“Sí, ella decía que iba a hacer su fiesta y que iba a poner un toro mecánico y que se iba a subir aunque fuera con el vestido y que iba a haber baile y que solo quería a pura familia; además decía que se iría con su mamá a Mazatlán a celebrar sus 15 años tenía muchos planes”.

Quienes la conocían refieren que era una muchacha muy alegre que no se metía con nadie “y de pronto de un momento a otro, no dicen que no está y luego que murió”.

Andrea Paola murió asesinada, y su familia solo pide justicia ante el crimen que ni siquiera fue reportado por la Fiscalía.

“Que se investigue y que se haga justicia, ella no le debía nada a nadie, ella no tenía nada que ver, lo único que queremos es justicia”.