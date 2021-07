En septiembre repunte de COVID llegaría a Guanajuato; asegura secretario de salud del estado

LEÓN, GTO., A 07 DE JULIO DEL 2021.- El Secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Alberto Díaz, afirmó que esperan que para el mes de septiembre se presente un “repunte” de los casos de Covid-19 en la entidad. El funcionario estatal advirtió que como virus estacional, esperan un aumento en los casos de contagio.

“En Guanajuato no hemos tenido el comportamiento de esa naturaleza, pero también decirles que difícilmente vamos a tener menos casos, menos casos no vamos a tener, lo que se espera es tal vez un comportamiento estacional del virus, y en el futuro, igual que como pasa por la influenza , empecemos a ver un repunte para el mes de septiembre más o menos”, afirmó este miércoles.

Insistió en el tema de la prevención y mantener las medidas sanitarias ya como una rutina, y reconoció que no se puede predecir la magnitud del repunte, aunque se espera sea menor al ocurrido durante el invierno pasado.

“Esperemos que no, definitivamente se espera que no sea de la misma magnitud o intensidad, en función que se ha avanzado con la vacunación y que muchas personas se siguen cuidando muchísimo, no sabemos a ciencia cierta de qué magnitud será lo que hemos visto en otros países, como Europa, en algunas ciudades en donde ya se focalizan más los brotes, se repliega un poco, son más estrictos de sus protocolos”, declaró.