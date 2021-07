Semáforo epidemiológico no funciona si no se respeta, señala José Narro

Tal como lo informó en días pasado la c, este viernes, se presentará el semáforo de riesgo epidémico de acuerdo con los nuevos parámetros de medición que permitan recuperar actividades sociales y económicas privilegiando la salud de la población y reduciendo la ocurrencia de casos graves de Covid-19

Sin embargo, para diversos especialistas esta medida no estaría priorizando la salud de los mexicanos, pues en las últimas semanas el aumento de contagios ha tenido una alza alarmante que incluso pondría en riesgo la recuperación económica si no es atendido adecuadamente.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro Robles, señaló que los semáforos epidemiológicos desafortunadamente no son respetados por nadie, incluidos las autoridades.

En ese sentido el ex funcionario de salud dijo que el gobierno federal puede implementar cualquier semáforo o medida pero estos no funcionaran si no se respetan, situación que ha quedado de manifiesto con diversas declaraciones de los encargados del manejo de la pandemia, señaló.

Según cifras oficiales del 1 al 22 de julio se han registrado 190 mil contagios, siendo que en el mismo periodo pero del mes de junio solo se dieron 69 mil , por lo que en un solo mes se adicionaron 121 mil, lo que es preocupante debido al nivel de crecimiento en tan corto tiempo.

Sobre las declaraciones del subsecretario de salud, Hugo López Gatell, en torno a que aún estando en semáforo rojo, las actividades no cerrarán sus puertas, José Narro dijo que entiende el equilibrio que se busca dar entre salud y economía; sin embargo, consideró que que no se está privilegiando a la salud.

Para el exrector de la UNAM, no hay énfasis en medidas preventivas y ni siquiera la vacuna, pues en siete meses desde el arranque de la vacunación, solo 22 millones de personas cuentan con el esquema completo, lo que es un porcentaje muy bajo que no termina de ayudar, señaló.

¿Qué podemos hacer ante la situación de la pandemia actual?

Al ser cuestionado sobre qué hacer para afrontar la situación actual de la pandemia, José Narro Robles, dijo que se debe de continuar con lo que se sabe funciona, por lo que no dejar de usar cubrebocas es primordial, incluso señaló que el uso de una doble mascarilla incrementa su efectividad.

Como segunda medida destacó el distanciamiento social así como reducir la movilidad, por lo que exhortó a la población a no salir de sus casos si no es necesario.

Finalmente concluyó que todo es importante pero la salud es más, razón por la cual debemos prescindir de tareas que no son esenciales dentro de la vida.