Exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, recibe cuarta orden de aprehensión

Por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos se cumplió la tercera orden de aprehensión del fuero común en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval; el caso refiere a la propiedad de un predio de 58 hectáreas en Aután, municipio de San Blas.

Ya son 4 órdenes de aprehensión las que acumuló el mandatario, tres del fuero común y una del orden federal, por las que está vinculado a proceso, en prisión preventiva a espera de las sentencias.

Foto: Especial

Respecto a esta causa penal -850/2020- se sabe que el exgobernador cursaba una misma causa civil, debido a que fue señalado por Rubén Castillo, quien se asume como dueño del predio en disputa, lo acusó de falsificar su firma y apropiarse del bien ejidal de modo ilegal.

El sitio se encuentra a un lado del rancho El Sueño, que Sandoval presumía como suyo, por ser ejemplo de prosperidad -y también destacaba por tener tierras aptas para el pastoreo y cultivo.

La última del asunto civil se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2020, y Sandoval debía presentarse en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en San Blas, pero no acudió y su defensa presentó copia fotostática de un justificante médico en el que se declaraba al ex gobernador, enfermo de conjuntivitis, por lo que no estaría presente; después de ello, fue declarado prófugo de la justicia ya que una semana antes, también se había liberado la primera orden de aprehensión en su contra.

Mientras tanto, está actualmente vinculado a proceso por las dos anteriores causas estatales y la federal, en prisión preventiva justificada hasta dentro de 4 meses cuando se dicte sentencia tras concluir las investigaciones complementarias de cada caso.

Y será el 29 de julio próximo cuando se sepa si prospera o no, la solicitud de amparo que realizó hace algunos días para seguir el juicio federal en libertad, ante el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo penal con sede en Tepic.

