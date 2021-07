Marcelo Ebrard vs Claudia Sheinbaum: ¿quién ha sido mejor jefe de gobierno de la CDMX?

El presidente López Obrador ha mencionado en un par de ocasiones, durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, que tiene a varios posibles sucesores para el año 2024. Entre los nombres mencionados se encuentra al Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Y justamente, ambos fueron o son la cabeza del gobierno de la capital de la República, un cargo que sostuvo López Obrador entre el 2000 y el 2005. Aunque faltan tres años para las elecciones presidenciales, en el entorno ya se escucha el nombre de los dos funcionarios y su posibilidad de ser el sucesor de AMLO.

¿Quién ha sido mejor Jefe de Gobierno?

Por esa razón, analizamos los logros que tuvieron o que han obtenido en sus administraciones al frente de la Ciudad de México. Aunque hay que considerar que Marcelo Ebrard tuvo seis años de mandato y Claudia Sheinbaum sólo ha cumplido con la mitad de su administración.

Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard fue Jefe de Gobierno entre 2006 y 2012

FOTO: Archivo

Entre las labores más representativas del secretario de Relaciones Exteriores, hizo cambios en el Centro Histórico. Ahí lo regresó a los habitantes y a sus visitantes, creando espacios y calles para peatones y reubicando al comercio ambulante. Aunque fue cuestionado por algunos sectores, algunos edificios del primer cuadro fueron derrumbados y reconstruidos, todo avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También rehabilitó el Monumento a la Revolución y la Alameda.

En lo que se refiere a la salud, construyó los hospitales en Tláhuac, Iztapalapa y el Ajusco Medio en Tlalpan. Además, promovió el desarrollo de especialidades que no existían en el sistema público de salud de la Ciudad de México. Esto tanto en el plano educativo como en el de tratamiento a pacientes.

Una de las iniciativas de su gestión fue la construcción de una nueva línea del Metro de la Ciudad de México. Poco antes del final de su administración fue inaugurada la línea que recorría desde Mixcoac hasta Tláhuac, por el sur de la capital. En 2010 recibió el Premio de Mejor Alcalde del Mundo por la Fundación City Mayors.

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum es una de las probables sucesoras de AMLO

FOTO: Archivo

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha estado al frente de la capital de la República por dos años y medio. La mayoría de ese tiempo ha dedicado sus esfuerzos a luchar contra la pandemia por Covid-19 y ha mantener y aumentar los programas de apoyos sociales.

Su gobierno ha ayudado a garantizar la educación y salud, el combate a la corrupción, la atención a la población durante la pandemia y el trabajo junto con el Gobierno federal, con casi 20 mil millones de pesos para apoyos directos a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Entre los logros que destacó en su informe de gobierno, dijo que el combate a la corrupción permitió recuperar alrededor de 25 mil millones de pesos, mismos que se han destinado a inversión pública en la capital.

Las becas Benito Juárez, Mi Beca para empezar, Beca Leona Vicario y otras, han ayudado a alumnos de educación básica, media y superior, para evitar la deserción escolar en los alumnos que no viven una buena situación económica o perdieron al sustento económico que los mantenía.

La línea 12 del Metro

Aunque aún no se han nombrado culpables y no se ha castigado a los responsables del accidente del Metro de la Ciudad de México, el nombre del ex Jefe de Gobierno y la actual mandataria local salieron golpeados después de la tragedia en Tláhuac. Ambos funcionarios se han puesto a disposición de las autoridades para deslindarse de las responsabilidades, pero es claro que estos hechos afectaron el buen nombre que tenían como candidatos a la presidencia de la República en 2024.