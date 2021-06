Aumentan casos positivos de COVID en CDMX; Sheinbaum descarta tercera ola

En la Ciudad de México hay un repunte en el número de casos positivos al virus Sars-Cov-2, que provoca la enfermedad Covid-19, siendo personas de 18 a 39 años los que principalmente están en este aumento.

Ante este panorama, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la capital del país esté inmersa en una tercera ola de contagios.

"De ninguna manera, no estamos ante una tercera ola, por lo pronto lo que hay es un ligero incremento en los casos y particularmente esa las personas de entre 30 y 49 años.

"Ese es el grupo de edad en dónde está aumentando el número de personas que son positivas los otros grupos no ha aumentado tanto porque pues porque justamente es porque son los que tienen el mayor número de vacunas (...) no hay que alarmarse no es un tema de alarma en la ciudadanía sencillamente de cuidado", dijo en videocoferencia de prensa.