Secretaría de Salud de Michoacán afirma que no ha registrado muertes por vacuna anticovid

La Secretaría de Salud en Michoacán informó que hasta este jueves, en la entidad no se han reportado muertes asociadas a la aplicación de la vacuna contra Covid-19.

La secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos, explicó que un evento supuestamente atribuible a la vacunación, se considera en el momento de la vacunación.

Por lo que, si la defunción ocurre posterior a la vacunación, ya no se considera como evento supuestamente atribuible a la vacuna.

"Siempre el efecto post vacuna es febrícula, cansancio, pero una defunción post vacuna ya no lo tomamos, habría que ver qué comorbilidades tiene esa persona.

No es como quien se infarta en el lugar de la vacunación, su riesgo es cardiovascular; no es la vacuna", expuso.

En ese contexto, Carpio Ríos reiteró que los casos de muertes ocurridas tiempo después de que un paciente fue dotado de la vacuna anticovid, no se encuentran registrados en los informes que presenta semanalmente la Secretaría de Salud.

"No tenemos ningún caso y no lo registramos, porque tienen una enfermedad coadyuvante que generar alguna complicación. Puede ser en un evento de estrés por la vacuna y no necesariamente por el biológico", precisó.

Por: Charbell Lucio

alg