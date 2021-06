Salud de Nuevo León confirma caso de la cepa Delta

El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos confirmó que hay ya un caso de la variante Delta de Covid-19 en la entidad.

Durante la conferencia de prensa diaria de salud, el funcionario reveló también que suman 42 casos con la variante británica, y 12 con la variante brasileña en la entidad, por lo que pidió a la población seguir cuidándose y respetar las medidas de protección, así como acudir a vacunarse cuando sea su turno.

“Tenemos en Nuevo León 42 pacientes con la cepa británica, la cepa alfa; con la cepa gama, la cepa brasileña, 12 pacientes. Y pues esperemos no tener casos de la cepa Delta, pero hoy hace un momento me comentaron que tenemos un caso.

Vamos a tener la variante Delta también, porque está en Estados Unidos y en otros países. Me acaban de informar que hay un caso, y quiero que todos estemos en el mismo contexto. Lo digo como doctor y Secretario de salud: hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, las vacunas protegen pero el virus está cambiando su estructura”, argumentó de la O Cavazos.

Aunado a esto, el titular de la Secretaría de Salud habló sobre la efectividad de algunos instrumentos que han predominado como parte de los protocolos de salud en el estado, y aseguró que los “tapetes sanitizantes” no tienen ninguna utilidad.

Insistió también que no serán obligatorios en los negocios que pueden operar en el estado, ya que no lo recomiendan, y no es útil para prevenir la enfermedad.

Lo que sí recomienda la autoridad como medidas de prevención, tanto fuera como dentro de establecimientos comerciales son: el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Por: Daniela García

