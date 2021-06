Secretaría de Salud afirma que en Sinaloa tienen capacidad hospitalaria

Luego de que en Sinaloa se han incrementado los casos activos de Covid-19 y de pacientes que han tenido que ser hospitalizados por complicaciones con la enfermedad, la Secretaría de Salud afirma tener suficiente capacidad para atender todos los casos que requieran atención en los nosocomios.

Actualmente en el estado hay 548 casos activos de coronavirus, de los cuales, 165 se encuentran en Culiacán; 106 en Mazatlán, ambos municipios están en semáforo rojo de la clasificación estatal. Ahome reporta 99 y Rosario 62 casos activos.

El secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres mencionó que, el aumento en los casos positivos de Covid-19 ha sido discreto, y se tiene capacidad de respuesta hospitalaria favorable, para atender a toda la población que lo requiere, por lo que esto no representa una situación de alarma para los sinaloenses.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, se cuenta con una ocupación hospitalaria del 15 por ciento ro en la entidad, por lo que se tienen suficientes camas Covid en caso de requerirse.

Sin embargo, el funcionario estatal aseguró que, saldrán adelante con las acciones de prevención y promoción de la salud ante la pandemia de Covid-19, porque como en todos los casos, siempre es mejor prevenir que lamentar.

“Hemos tenido un incremento discreto, nada que ver con lo del año pasado pero sí es importante señalar que Sinaloa en ese sentido tiene capacidad de respuesta, sin embargo, no podemos bajar la guardia porque la pandemia persiste en el mundo entero y tenemos que seguir cuidándonos, no obstante de la vacunación hemos seguido viendo algunos casos que han tenido cierta reinfección”, explicó .

El titular de los Servicios de Salud de Sinaloa recordó que, la vacuna tiene dos propósitos fundamentales; uno es evitar la mortalidad, y el otro que no se graven los casos; porque está no protege al cien por ciento para decir no se va a contagiar de Covid-19, y es importante señalar que a pesar de que estén vacunados no se pueden relajarnos con las medidas de prevención.

Con la campaña de vacunación se han aplicado más de un millón 300 mil dosis, que ha beneficiado a más de 800 mil personas en la entidad. Este fin de semana se concluye con la aplicación del esquema completo de inmunización para adultos de 50 a 59 años de edad.

Además de este sector de la población, ya tienen las dos dosis de las vacunas los adultos mayores; el personal de salud del sector público, que suman más de 50 mil; y los 71 mil trabajadores del sector de la educación, quienes recibieron el biólogo Cansino, que fue de una sola dosis.

Este jueves concluyó la aplicación de la primera dosis de las personas de 40-49 años de Culiacán; e inició en Salvador Alvarado; y este fin de semana se completará el esquema de inmunización a este sector poblacional en San Ignacio y Cosalá.

Por Carlos Valenzuela

