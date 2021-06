AMLO anuncia derecho de réplica para quien aparezca en el "quién es quién de las mentiras"

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que los reporteros y periodistas tendrán derecho de réplica cuando aparezcan en la nueva sección de las conferencias, que probablemente se llamará "quién es quién de las mentiras".

Aunque aún no ha establecido bien el modo en el que se hará, dijo que los periodistas podrán defenderse cuando aparezcan en una de estas láminas en donde el presidente acusa que no hay pruebas o fundamentos para alguna nota publicada en los medios de comunicación.

En ese sentido, AMLO dijo que no se trata de estigmatizar al trabajo periodístico, sino de estigmatizar las mentiras y la corrupción. También explicó que no espían a ningún trabajador de medios de comunicación, porque a su gobierno no le sirve de nada.

López Obrador dijo que podrían ir a Palacio Nacional al día siguiente para defender su postura y presentar pruebas, en caso de que éstas existan. También permitirá que se manden cartas o las pruebas, aunque el reportero no esté presente.

