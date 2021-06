Ministra otorga suspensión que retrasa el Panaut

Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por considerar que con la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) existe una inminente afectación presupuestaria del Instituto que puede poner en riesgo su autonomía constitucional.

La resolución de la ministra Norma Piña retrasa la puesta en marcha del padrón que tendrá información personal, incluidos datos biométricos.

El IFT impugnó el decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por el que se crea el Panaut. El Instituto argumentó que no cuenta con los recursos para poner en marcha el Panaut. Para el IFT, el ordenamiento contraviene su autonomía presupuestal.

“Procede conceder la suspensión para el efecto de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en salvaguarda de su autonomía presupuestaria no realice las acciones dirigidas a afectar la partida presupuestal asignada con el fin de desplegar todas aquellas tendentes a instalar, operar, regular y mane tener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, indica el acuerdo.

Desde la noche de este lunes fue notificada la suspensión, pero no se hicieron públicos los efectos.

“Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, pues se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida", explicó Piña.