Pasajeros se niegan a bajar de avión tras cancelarles vuelo de Monterrey a Oaxaca

La madrugada de este viernes, un vuelo de la aerolínea VivaAerobus que salía de Monterrey hacia Oaxaca tuvo que regresar al estado de origen, debido a un imprevisto, lo cual provocó la molestia de los pasajeros que se negaron a bajar de la aeronave.

A las 7 de la noche del jueves 20 de mayo, el avión despegó haciendo una parada en el Aeropuerto de Morelia para cargar combustible, después, el piloto les informó a los pasajeros que iban a regresar a Monterrey, ya que las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para aterrizar en el estado oaxaqueño.

Horas más tarde, la aeronave regresó al aeropuerto regiomontano, pero las personas que la abordaban se negaron a bajarse de éste, ya que la aerolínea no les había resuelto algo al respecto, por lo que estuvieron aproximadamente 5 horas adentro.

Después de ese tiempo, los pasajeros aceptaron descender del avión, luego de que VivaAerobus les diera una solución de forma individual, así lo informó ABC Noticias.

De acuerdo con un usuario en Twitter, identificado como PaKo DiAz, explicó lo acontecido en el vuelo 4076 de la ya mencionada aerolínea, e indicó que los querían reprogramar hasta el próximo domingo 23 de mayo.

“… necesito apoyo ya que mi conexión del vuelo No.4076 con fecha del 20 de mayo, de Monterrey con destino a Oaxaca no concluyó, ya que no pudo aterrizar, nos desvían a cargar combustible y de vuelta a Monterrey y ahora nos quiere reprogramar hasta el domingo”, así se el mensaje en la red social, en la que se arrobó a VivaAerobus.

@VivaAerobus necesito apoyo ya q mi conexión del vuelo No. 4076 con fecha del 20 de mayo, de Monterrey con destino a Oaxaca no concluyó, ya q no pudo aterrizar, nos desvían a Morelia a cargar combustible y de vuelta a Monterrey y ahora nos quiere reprogramar hasta el domingo 23. — PaKo DiAz (@FrankoDC85) May 21, 2021