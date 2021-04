Morenistas anuncian su adhesión al PES y respaldan al candidato Hipólito Mora

Militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, anunciaron su adhesión al Partido Encuentro Solidario (PES) y su apoyo al candidato a la gubernatura, Hipólito Mora Chávez.

Eder López García, presidente estatal del PES, indicó que meses atrás, militantes de diversos partidos tuvieron acercamiento con representantes de su partido debido a que vislumbraban, "sus aspiraciones no fueran precisamente bien conducidas dentro de los institutos políticos donde las estaban buscando, en particular de Morena y Partido del Trabajo".

A partir de este miércoles, los ex militantes de Morena que conforman el 'Bloque 02', fueron recibidos formalmente en el proyecto político del PES y darán su respaldo a los candidatos abanderados de ese instituto político, entre ellos el aspirante a gobernador de Michoacán, Hipólito Mora Chávez.

Eder López aseguró que éste, no es el primer grupo de ex militantes de otros partidos que se adhieren al PES, aunque no todos lo han hecho público.

"No es que estemos aceptando a cualquier persona, nunca fue una estrategia del partido y estamos haciendo un análisis exhaustivo de cada uno de los perfiles que se está integrando al PES", aseguró.

El 'Bloque 02', corresponde al Distrito Federal 02 -el más grande en la entidad- con cabecera en Puruándiro y concentra a 17 municipios, entre esos: Indaparapeo, Penjamillo, Puruándiro, Huaniqueo, Chucándiro, Copándaro, Santa Ana Maya y Cuitzeo.

El representante del 'Bloque 02', Jesús Ramírez Zavala, dijo que los ex morenistas aceptaron las candidaturas del PES a las diputaciones locales y a las alcaldías de los municipios que conforman el Distrito 02.

Con el anuncio del respaldo de los ex morenistas, el candidato a gobernador, Hipólito Mora Chávez, se dijo confiado del triunfo del PES en Michoacán.

Por Charbell Lucio

Encuentro Solidario adelantó que otros seis municipios están próximos a anunciar también su adhesión a las filas de ese instituto político.