Alistan vacunación contra Covid-19 a personas en situación de calle y reclusos: afirma Sheinbaum

En la Ciudad de México alistan la vacunación contra Covid-19 para personas en situación de calle y reclusos, quienes sean adultos mayores de 60 años y más.

En videoconferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya están en el proceso para atender a estos sectores de la población.

"Hay dos grupos que todavía estamos en proceso de vacunación, que es adultos de 60 años y más que están privados de su libertad –que ya también va a iniciar–, y el otro es personas en situación de calle; y donde vamos a orientar principalmente la vacunación, pues es en los Centros de Atención que tiene la Secretaría de Bienestar Social para la vacunación.

"Personas que viven en situación de calle conocen estos lugares y ahí es donde se va a hacer la programación, ya sea de llevar a estas personas a llevar la vacunación a estos sitios, como se hace en asilos", dijo.

La mandataria capitalina agregó que en este mes de abril inicia este esquema de vacunación contra Covid-19.

"Este mismo mes, en abril inicia esta vacunación; hoy estamos en los Centros de Vacunación para personas que viven en las alcaldías que le corresponde la vacunación, continúa en asilos y en hogar para personas postradas, y vamos a vacunar a todos y a todas; entonces, el siguiente grupo que corresponde, o los siguientes grupos que corresponden, son personas privadas de la libertad o personas que viven en situación de calle", informó.

En los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México hay 925 personas de 60 años o más, quienes están privadas de su libertad; 858 son hombres y 67 mujeres.

Corridas de toros

La prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México es un tema que se tiene que discutir, en coordinación con la ciudadanía, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Tras la presentación de la iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, en videocoferencia de prensa, la mandataria capitalina dio su postura al respecto.

"No, es parte de lo que se está discutiendo y se tiene que discutir con la ciudadanía, como siempre lo hemos planteado (...)es algo que se tiene que seguir planteando en la ciudad, es algo importante y se tiene que seguir planteando y hasta el momento en la iniciativa pues son; por ejemplo, las peleas de gallos no están prohibidas en la ciudad y es algo que consideramos que es importante que no se siga dando en la ciudad; es decir, ahí apoyamos a la PAOT (Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) en la iniciativa que está presentando", dijo la jefa de Gobierno.

En dicha iniciativa quedaron prohibidas las peleas de perros, gallos y otros animales, así como el establecimiento de los lineamientos para la adopción de mascotas.

Por: Carlos Navarro

dhfm