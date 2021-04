Candidato independiente no reúne ni 3 mil pesos para campaña

A casi una semana de que arrancaron las campañas, Ramiro Pérez Martínez, candidato independiente a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, recibió el pasado miércoles el financiamiento público que le asignó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), un total que asciende a dos mil 589.19 pesos para su campaña.

“Vine al Instituto Electoral, a la parte de la Secretaría Ejecutiva, para recibir los recursos con que me va a apoyar el mismo instituto para mi campaña. Oficialmente, todavía a ninguno le han dado el nombramiento. Ahorita llego y me encuentro con la sorpresa que me dan para toda mi campaña dos mil 800 y algo para todo el proceso”, dijo sorprendido mostrando un cheque.

Por lo pronto, dijo, a quienes le apoyaron les va a pedir “de peso en peso” y espera llamar a la conciencia de los habitantes de este municipio porque, aunque sí recorrerá las calles, está consciente que estos recursos pueden servir sólo para el pago de gasolina, no así para mandar hacer gorras o playeras, como sus contrincantes, cuyos topes de campaña rebasan los 170 mil pesos.

De acuerdo con el IEPCJ, el tope de gastos de campaña de munícipes para el proceso electoral local 2020-2021, en Tequila asciende a 171 mil 288.89 pesos.

En contraste, los municipios que tienen los topes más altos son los de la zona metropolitana: seis millones 723 mil 861.45 pesos para Guadalajara; cinco millones 702 mil 786.72 en Zapopan; dos millones 592 mil 915.03 para San Pedro Tlaquepaque; dos millones 33 mil 778.36 en Tlajomulco de Zúñiga, y un millón 902 mil 254.95 pesos para Tonalá.

El IEPCJ validó 18 candidaturas independientes a alcaldes, que tuvieron que recabar firmas de apoyo ciudadano.

Por Mayeli Mariscal

