Que el avance de Querétaro no se detenga; señala Luis Nava en su registro como candidato 

Vengo a decirle a cada queretano que continuaré sirviendo con pasión, cercanía e innovación, porque quiero que el avance de esta gran ciudad no se detenga y que siga siendo la mejor ciudad para vivir y el mejor referente de México, dijo Luis Nava Guerrero durante su registro formal para contender por segunda ocasión a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional, en la Junta Distrital 01 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

En su mensaje, sin la presencia simpatizantes en razón de las recomendaciones por las autoridades sanitarias, el abanderado del blaquiazul aseguró que “el desarrollo no llega, sino que se construye, porque entre todas y todos hemos edificado el desarrollo de Querétaro y tenemos la obligación de defenderlo para que nadie lo detenga ni lo destruya. La ocurrencia demuele”, expresó.



Adelantó que llevará a cabo una campaña de optimismo y de propuesta, a pesar de que saber que por las circunstancias de salud “será difícil reunir a muchas personas, sin embargo —reconoció― las campañas no son más importantes que la salud de las personas y por eso no vamos a arriesgar a las familias queretanas; vamos a ser congruentes y todos tenemos que apoyar estos lineamientos para superar la pandemia”.

Foto: Especial

Austeridad

Asimismo, adelantó que su campaña será austera, creativa, innovadora y en las calles, aunque no detalló si será de modo virtual, como lo han hecho otros candidatos, aunque destacó que no se prestarán a la guerra sucia y dijo confiar en que la gente esté informada para tomar las mejores decisiones a la hora de emitir el voto.

Sin embargo, Nava Guerrero dijo que su campaña arrancará en las primeras horas del 19 de abril, por lo que se comprometió a respetar todas las medidas sanitarias.

Acompañado por su esposa Arahí Domínguez, jefa del patronato del DIF, Luis Nava aseveró que no solo se trata de llegar al gobierno a administrar, sino que es necesario innovar, crear y atreverse para dar confianza al ciudadano en los momentos de mayor incertidumbre, “dar a cada familia una mano, una oportunidad y la certeza de que el dolor presente que ha dejado la pandemia será superado y el porvenir será próspero para todos”.

Asimismo expresó que el Partido Acción Nacional sudará en Querétaro la camiseta del bien común, de la construcción y de la prosperidad de la gente.

dhfm