En Jalisco los delitos patrimoniales se reducen 53.7% en febrero: Alfaro

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, dio a conocer que de acuerdo a la actualización de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco mantiene una baja en los delitos patrimoniales.

En un comunicado y mensaje en redes sociales el mandatario anuncio que se redujeron 53.7% en febrero de 2021 comparado con el mismo periodo de 2018, y en el acumulado de enero y febrero de 2021, estos mismos delitos disminuyeron 52.6%, con respecto a los mismos meses de 2018.

También bajo una tercera parte la incidencia delictiva general en febrero de 2021, comparado con febrero del año 2018 así como en el acumulado de enero y febrero de 2021, los delitos se redujeron 31.3% con respecto a los mismos meses de 2018.

Alfaro Ramírez destacó que los resultados han provocado la reacción de grupos delincuenciales que siguen presentes en el estado y que buscan que las personas no vean los avances del Gobierno.

"No me voy a distraer, estoy en la primera línea de batalla, asumo mi responsabilidad como Gobernador de Jalisco para enfrentar este reto sin titubeos. No vamos a descansar, estamos concentrados y coordinados. Quiero decirle al pueblo de Jalisco que en esta lucha en la que estamos comprometidos todos, porque es nuestra casa, porque está en juego el futuro de nuestros hijos y nuestras familias, yo sé que vamos a contar con el respaldo de los jaliscienses. No vamos a fallar, vamos a defender a Jalisco", puntualizó.

Otro de los puntos que destacó es la reacción del Gobierno de la República que ha hecho caso a la estrategia y se ha incrementado la presencia de elementos de seguridad en el estado tras lo ocurrido en Tonalá el pasado fin de semana.

“Sin duda, este llamado fue oportuno y quiero reconocer la reacción del Gobierno de la República para poder ajustar algunas cuestiones de la estrategia y para reforzar la presencia del Gobierno Federal en nuestro Estado, en los últimos días han llegado más elementos y hemos podido revisar juntos, con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, la estrategia con la que vamos a enfrentar estos días tan complicados”, dijo.

De frente, como siempre ha sido, este es un mensaje para el pueblo de Jalisco en materia de seguridad. Hemos vivido días difíciles, pero aquí te explico en dónde estamos parados con corte al mes de febrero, qué sigue y cómo Jalisco se defiende de la delincuencia: pic.twitter.com/coRybrDvqe — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 5, 2021

GB