Vamos en busca de la maravillosa utopía de ser felices con nosotros mismos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía falta en México para alcanzar el objetivo de vivir en una sociedad más fraterna y con más justicia, pero que se está en busca de alcanzar la utopía de ser felices.

“Todavía hay desgraciadamente en nuestro país mucha pobreza, y nos falta alcanzar el objetivo central de vivir en una sociedad mejor, más fraterna, con más igualdad, justicia, democracia y libertades, completamente libre de las rémoras del clasismo, de la discriminación, y del racismo, pero hacía allá vamos, en busca de esa maravillosa utopía, de ese fecundo y bello ideal de ser felices por estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo”, afirmó.

En su mensaje con motivo de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, López Obrador dijo que a pesar de la crisis ocasionadas por la crisis económica y la pandemia de Covid-19.

“La gente no ha dejado de contar con ingresos para alimentos y bienes básicos, no tenemos crisis de bienestar social, y no hay saqueos, ni un repunte delictivo por hambre desesperación o desamparo”, señaló.

Sobre la seguridad en el país

El desarrollo nacional dependen de que se reduzca la violencia y se garantice la paz pública. Estamos atendiendo a los jóvenes, creando empleos, haciendo realidad el derecho a la educación, fortaleciendo valores morales y espirituales y actuando con respeto a los derechos humanos para que esto se logre.

Resultados

Se redujo:

El robo de combustible (huachicoleo) en 95%. Homicidios en 1.6%. Robo de vehículos 40%. Secuestro 38%.

De 11 delitos considerados de alto impacto, sólo dos incrementaron:

Feminicidio creció 8.5%

Extorsión 21%

Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin la violación de los derechos humanos, sin tortura, sin desapariciones forzadas, criminalizar a sectores de la población como ocurría antes. Destacó la creación de la guardia Nacional que llegó a 100 mil elementos.

Con información de Paris Alejandro Salazar