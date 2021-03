Naucalpan avala plan municipal de Desarrollo urbano

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue avalado por el Gobierno del Estado de México, luego de una minuciosa revisión en la que constató que el documento cumpliera con lineamientos para el ordenamiento territorial, urbano y ambiental de Naucalpan.

Es importante destacar que el Plan no modifica el valor catastral de las propiedades, no autoriza desarrollos inmobiliarios ni construcciones de gran altura, no autoriza cambios al uso de suelo, ni implica expropiaciones, pues este instrumento no tiene facultades para ello.

En cambio, sí busca revalorizar el uso de suelo a partir de la recuperación de espacios que se encuentran subaprovechados, como la zona industrial. Asimismo, prevé la recuperación de cañadas, áreas naturales y zonas de riesgo invadidas.

Para tranquilidad de los vecinos, mantiene el porcentaje de terreno que puede ser construido en un predio, así como la densidad y altura vigentes.

Tras su publicación en Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, se da por concluido el proceso que inició hace dos años, cuando la Administración de la Alcaldesa Patricia Durán convocó a un grupo de expertos para realizar un diagnóstico sobre el municipio. Para tal fin, se realizaron consultas ciudadanas en las que se asentaron las inquietudes de la población sobre el crecimiento desordenado y la pérdida de áreas verdes.

El documento, que trabajó la Dirección de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano, presenta proyecciones demográficas hasta el 2040 y responde a los requerimientos actuales de suelo, vivienda e infraestructura. Contiene políticas, estrategias y objetivos que permitirán moderar el crecimiento de zonas irregulares, potenciar el desarrollo humano, impulsar las actividades económicas, así como rescatar áreas verdes a favor del medio ambiente.

El Plan fue autorizado por Cabildo en diciembre pasado y enviado al Gobierno estatal para su análisis y valoración, luego de que se difundiera ampliamente y se sometiera a consideración de los vecinos. En el Parque Naucalli se realizó una Consulta Ciudadana del 26 de octubre al 30 de noviembre del 2020, en la cual la población emitió sus propuestas. En todo momento se respetaron las medidas de prevención contra el coronavirus.

Además, la ciudadanía envió sus observaciones y propuestas por correo electrónico, a través de la dirección contacto@nuevonaucalpan.mx, las cuales sumaron cerca de 20 mil.

El 11 y 18 de noviembre se celebraron las audiencias públicas en el Ágora del Parque Naucalli, mismas que permitieron que, de forma directa, las personas externaran sus opiniones.

De esta manera, el Gobierno municipal cumple con diversas disposiciones legales de los tres órdenes de Gobierno, como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y el Bando Municipal del 2020, entre otros. Asimismo, se encuentra alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana de Naciones Unidas.

