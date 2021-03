Cambio de nombres a las calles de la CDMX es absurdo: Héctor de Mauleón

El cronista mexicano, Héctor de Mauleón señaló en "La Entrevista" con Martha Anaya, que le parece absurdo y no tiene ningún sentido el cambio del nombre de las calles, esto ante la Conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, en el que Claudia Sheinbaum anunció que se haría el cambio de los nombres de las calles como la Avenida del Puente de Alvarado y del Árbol de la Noche Triste.

Cambio del nombre del Puente de Alvarado

Además, el cronista de la capital dijo que existen dos razones por los que le parece absurdo cambiar el nombre de estas calles mencionadas, porque muchos conocen sobre el salto de Pedro de Alvarado, sobre todo por la crónica de Bernal Díaz del Castillo en donde él, al relatar la huida de la Noche Triste, se detiene a dudar de que Alvarado hubiera saltado el canal que los aztecas habían cortado, y que se encontraba donde hoy sería Reforma y el final de Avenida Hidalgo y el principio del Puente que lleva su nombre.

Ahí había un canal que separaba el islote de tierra firme en donde había un puente; cuando fue la Noche Triste, los mexicas retiraron ese puente, comenzó la huida de los españoles, y los relatos dicen que fue algo pavoroso lo que sucedió ahí, ya que ahí cayeron los caballos al canal, los aliados indígenas, los propios españoles cargados de oro y que habían fundido en el palacio de Moctezuma.

¿Qué sucedió en el Puente de Alvarado?

En medio de todo esto, relató, había una lluvia muy densa y una lluvia de flechas en donde al mismo tiempo había gritos, en donde Bernal Díaz dijo que no había certeza de saber si verdaderamente Pedro de Alvarado brincó, ya que todos estaban ocupados por salvarse que no iban a detenerse de saber si era o no cierto que él habría brincado con una pica, pero todas dudaban, ya que el canal era muy ancho para que alguien por muy ancho que fuera, lo alcanzara a brincar, además, de ser muy hondo.

Explicó que el Puente de Alvarado es el primer lugar renombrado después de la conquista, es decir, es uno de los primeros lugares del que los españoles le ponen nombre, y lo acompañan a lo largo de 500 años. El canal que supuestamente brincó Alvarado, supuestamente existió en la capital hasta 1871, fue cegado porque ya no llevaba agua como muchos otros canales, y lo mandan cerrar, pero el nombre acompaña toda la historia de la Ciudad de México.

Cambio de la calle del Árbol de la Noche Triste

Ahora, el gobierno de la capital, olvidó este sentido, pasando lo mismo con la calle del Árbol de la Noche Triste para sustituirlo como Calzada de la Noche Victoriosa.

Este árbol fue un símbolo de la derrota para ellos, porque fue la victoria de Cuitláhuac y sus hombres que los hicieron huir, y que no solo tiene un nombre arraigado a la ciudad,

